新冠肺炎｜內地增「79＋12」本土感染　遼寧57宗佔最多

內地的新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報，周四（11日）新增98宗確診個案，79宗屬於本土個案；另增35宗無症狀感染者，其中12宗為本土感染。



本土個案方面，分別是遼寧52宗，均在大連市；河南12宗，其中鄭州市6宗、周口市6宗；北京6宗，其中海淀區4宗、朝陽區2宗；黑龍江5宗，均在黑河市；河北2宗，均在辛集市；江西1宗，在上饒市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。新增個案中包括16宗是由無症狀感染者轉為確診，分別是河南11宗、遼寧5宗。

無症狀感染者方面，新增12宗本土感染，包括遼寧5宗，均在大連市；內蒙古2宗，均在阿拉善盟；北京1宗，在海淀區；吉林1宗，在吉林市；江西1宗，在上饒市；河南1宗，在周口市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

遼寧大連11月4日通報新增1宗本土確診個案，該個案為莊河首站定點冷庫員工，而截止目前，大連已累計報告135宗本土確診個案及80宗本土無症狀感染者。

官方通報指，大連今波疫情呈現出單位聚集性、家庭聚集性、學校聚集性等特點，病毒載量高、傳播速度快、傳染性強、代際傳播為2天左右。而目前已完成大連莊河市16宗個案的24分樣本的新冠病毒基因組測序，均為Delta變異株感染。大連市已將當地3個縣(區)的24個區域劃定為中風險地區。