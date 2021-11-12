內地疫情｜中石油會議傳播鏈致9人染疫　北京5個案染Delta變異株

內地的新冠肺炎疫情持續，中國石油在京召開的會議已形成傳播鏈，累計造成9人染疫，北京佔7宗、吉林有2宗。其中北京有5名患者已完成基因測序，均屬Delta變異株。



11月11日，北京市有工作人員為封閉社區內的居民運送物品。（新華社）

據北京、吉林兩地最新通報的中石油會議疫情顯示，該條傳播鏈既有會議聚集傳播、亦造成家庭聚集傳播，已導致9人染疫。

中石油會議傳播鏈的首宗確診個案由吉林省周四（11日）通報，該個案10月20日赴京出差，11月2-5日參加中石油會議，11月7日搭高鐵返回吉林，11月9日自行前往醫院接受核酸檢測，並於11月10日被診斷為新冠肺炎確診個案。

經過排查，該個案在北京參加的3次中石油會議，合共有111人與其共同參會。而該個案在京期間分別於10月26日及11月6日，進行過兩次核酸檢測，結果均為陰性。

中國石油在北京召開的會議已形成傳播鏈，累計造成9人染疫。（資料圖片）

截至11日24時，中國石油已有3人與首宗個案接觸過的員工確診，其中1人的4名家人均染疫，而首宗個案的母親亦被診斷為無症狀感染者。值得注意的是，上述3名員工分別於11月4日、5日、8日出現病徵，10日才作為密切接觸者接受核酸檢測後確診。

北京市疾控中心周五（12日）通報指，北京報告的7名中石油會議關聯感染者中，已完成對5宗的病毒基因測序，均為Delta變異株，且與北京近期疫情高度同源，屬於同一傳播鏈條可能性較大。