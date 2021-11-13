新冠肺炎｜江西居民酒店隔離　家中小狗疑遭防疫人員持棍毆頭撲殺

江西上饒市信州區金鳳花園小區一住戶在酒店隔離期間，其飼養的小狗卻在家中被身穿防護服的人員持鐵棍敲打頭部，疑遭撲殺。他周五（12日）在發文揭發事件，稱至今不知小狗生死。



本月8日2時起，當局劃定信州區鐵三社區金鳳花園為中風險地區，實行封閉管理措施。信州區西市街道黨工委副書記吳淑芬曾稱，對被劃為中風險地區的小區以及封控區要嚴格實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」原則，醫務人員需每日上門進行一個核酸檢測，包括每天兩次消殺。

上述網民表示，周五凌晨，他接到通知去酒店隔離，惟不允許攜帶寵物，他反覆確認小狗要拴好，工作人員則只負責消殺工作，不會帶走或處理小狗。可是當日下午，兩名身穿防護服的人員撬門入內帶走小狗，之後更持鐵棍敲打掙脫繩子的小狗頭部，過程被監控拍下。目前小狗情況未明，工作人員僅表示「處理完了要把牠帶走」。

對此，上饒市政熱線工作人員周六（13日）表示，他們已接到相關投訴，但暫不清楚涉事寵物的情況。目前事件正由信州區相關部門調查中。而對撬門入室一說，該工作人員表示該說法不准確，並解釋金鳳花園因出現確診病例而需要實施封控，每家每戶都需要消毒。信州區疫情防控指揮部辦公室工作人員則表示，居民室內消殺工作和寵物如何處理的問題，由小區所在的居委會和居民溝通，然後街道辦會安排防疫工作人員上門消殺。