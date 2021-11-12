新冠肺炎｜張文宏：中國不會盲目地開放，也不會盲目地封鎖

內地的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，遼寧、河南、河北、北京等地出現確診病例。

在第五屆海南國際健康產業博覽會上，上海傳染病醫學專家張文宏指出，新冠疫情不會徹底消失，而中國「不會盲目地開放，但也不會盲目地進行封鎖」。



11月12日，在第五屆海南國際健康產業博覽會上，復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏做「傳染病消除：挑戰與未來」演講。他表示，新冠疫情不會徹底消失，即便疫苗接種達到非常高的水平，還得繼續實施非常強大的公共衛生政策。多國經驗證明疫苗雖然無法完全阻止病毒傳播，但也可以顯著降低病死率。

張文宏並稱，面對複雜的國際疫情形勢，中國一定能夠保持戰略定力，不會盲目地開放，也不會盲目地進行封鎖，而將依靠科學在充分控制疫情的情況下，實現生活的正常化。他說，中國通過強大的公共衛生清零能力，徹底遏制了新冠疫情第一波的大流行。接下來，在沒有達成自然感染群體免疫的情況下，就要由接種疫苗達到有效的群體免疫。

對於疫苗能否完全制止新冠病毒的傳播，張文宏舉出以色列、英國和新加坡幾個國家的例子，他們的疫苗接種率已經達到80%以上並已廣泛開展第三針接種。其中英國憑藉全面的疫苗接種，新冠病死率一直有效控制在0.5%的水平，但是發病率仍然很高。從這幾個國家的情況看，無論接種甚麼疫苗，無論保護率有多高，即便完成了兩針接種，似乎還是不能完全阻擋這個疾病的傳播，「因此，即便疫苗接種達到非常高的水平，還得繼續實施一個非常強大的公共衛生政策。」

但張文宏強調，疫苗的接種很顯然會帶來好處，就是病死率的降低。同時，在完成44%人口的第三針接種後，以色列出現了與新加坡和英國截然不同的情況，即發病率開始下降，「這意味着將來我們還需要在免疫的強化策略上做得更好。」

張文宏最後表示，新冠疫情不會徹底消失，「未來對於中國，我們不要期望新冠肺炎的流行由於疫苗接種會在世界上就此消失，但是我們一定會有高效的疫苗和新藥可以降低疫情流行度。」