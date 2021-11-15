擅闖特朗普海湖莊園被捕　張玉婧刑滿後因疫情遭拘留近2年始遣返

中國女商人張玉婧在兩年前擅自闖入美國前總統特朗普（Donald Trump）私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），在服完刑期並被美國執法單位拘留近2年後，上周末被驅逐出境，並在11月14日抵達中國。



張玉婧（左）2019年4月15日在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）法院出席聆訊。（AP）

據美國《邁阿密先驅報》（Miami Herald）11月14日報道，美國移民和海關執法局官員公布，張玉婧於2019年12月服完8個月刑期後，被轉移到拘留所等待被驅逐出境，但拘留期之後被拉長，新冠肺炎疫情是主要原因。

美國聯邦法院記錄顯示，張玉婧被移民和海關執法局拘留時變得絕望，並在2020年12月提出加快驅逐回中國的申請，但未能如願以償。張玉婧申訴，她在拘留所沒錢打電話給在中國的家人，並稱需要律師以便能重獲自由。

據悉，張玉婧2019年3月因擅自闖入海湖莊園，以參加在那裏舉行的一個活動而被捕。美國陪審團後來裁定，張玉婧擅自闖入與向美國特勤局特工撒謊的罪名成立。

2019年9月10日，中國外交部發言人華春瑩在談到張玉婧案時曾表示，沒有聽說任何張玉婧與中國政府有關的情況，「我們要求美方依法、公正、妥善處理有關案件，切實保障涉事中國公民的安全與正當合法權益。」

除了張玉婧外，在2019年12月18日，佛羅里達州警方又逮捕了一名中國公民，因為她涉嫌擅自闖入特朗普的海湖莊園並拍照，最後在2020年2月被判處監禁6個月。