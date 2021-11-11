中駐美大使秦剛訪問美高等學府　倡兩國大學互學互鑑

中美關係近日有所緩和，中國駐美國大使秦剛分別於11月8日及10日訪問了美國哥倫比亞大學和紐約大學，並表示一如既往支持中美大學互學互鑑。

據報道，秦剛在訪問期間會見了兩校校長並看望中國留學生及上海紐約大學國際學生代表。駐紐約總領館總領事黃屏也參加了會見。



秦剛在會見哥倫比亞大學校長布林格（Lee Carroll Bollinger）時表示，哥倫比亞大學與中國的友誼源遠流長，近年來與中國多所大學開展合作。秦剛也希望哥倫比亞大學繼續加強對華交流，支持中文教學，並保護好中國學生學者的健康和安全。

中國駐美大使秦剛訪問哥倫比亞大學和紐約大學。（央視）

秦剛還希望哥倫比亞大學能向美國社會講明中美教育交流互利互贏的本質。布林格則表示，哥倫比亞大學重視對華關係，並歡迎中國學生。他指出，中國留學生人數站學校留學生總數的二分之一，並表示大學致力於培養了解當代中國的人才，也願與中國大學在氣候變化等領域加強合作。

另外，秦剛在與紐約大學校長漢密爾頓（Andrew Hamilton）會面時指出，上海紐約大學是紐約大學深化對華交流合作的成果，也是中國持續擴大教育對外開放的證明。他也表示，在中美雙方的共同努力下，上紐大為增進中美友誼發揮了積極作用，並說中國將繼續深化與紐約大學合作，打造中美人文交流和教育合作的成功典範。

漢密爾頓則表示，過去兩年，紐約大學與中國夥伴守望相助，努力將疫情對學生造成的影響降到最低，這證明了在困難時期中美之間需團結一致的重要性。2022年是上海紐約大學建校十周年，漢密爾頓指出，將保持和加強對華交流合作，為中美關係健康穩定貢獻力量。

此外，鑑於當前美國社會針對亞裔和華人的犯罪活動增加，秦剛敦促兩校關注中國留學生的安全，並提醒廣大中國留學生提高自我防範意識。