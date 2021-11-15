福廈高鐵湄洲灣跨海大橋成功合龍　網民：2035年坐高鐵去台灣

11月13日，新建福州至廈門鐵路（福廈高鐵）湄洲灣跨海大橋成功合龍，標誌着福廈高鐵關鍵控制性節點順利打通，為工程如期建成通車打下基礎。



湄洲灣跨海大橋長14.7公里，其中海域施工長10.8公里，是國內首座跨海高鐵矮塔斜拉橋。

福廈高鐵設計時速350公里，正線全長277.42公里，全線共設8座車站。鐵路建成通車後，福州、廈門兩地將實現「一小時生活圈」，廈門、漳州、泉州閩南「金三角」將形成半小時交通圈。

湄洲灣跨海大橋長14.7公里，其中海域施工長10.8公里，是國內首座跨海高鐵矮塔斜拉橋。圖為大橋建設時的情況。（中新社）

內地首條跨海高鐵的成功搭建引發網友熱議。有網友表示福廈高鐵是在為京台高鐵做技術驗證，也有網友表示「2035年，坐上高鐵去台灣」。

值得關注的是，中國自然資源部在11月15日發布消息稱：「將會同交通運輸部、國家發展改革委和福建省，統籌研究支撐海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃。」又指「如海峽兩岸融合發展的重大基礎設施和重大產業項目確屬新增圍填海，則應根據國發24號文、發改投資〔2020〕740號文等規定，納入國家重大項目範圍。」

官媒新華社在本年2月24日公布了《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提到從2021年至2035年的交通網規劃，並在「國家綜合立體交通網主骨架佈局示意圖」上，規劃了一條從福建福州連接到台北的「通道」。

上述綱要提出，要從福州興建高鐵到台北，這條線路屬於京津冀—粵港澳主軸中的支線。此條高鐵建成後，可從福州直接到台灣，兩地直線距離約250公里，按照現在的高鐵時速，不到1小時就能抵達台北。