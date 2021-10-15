浙江漢攜活蟹搭高鐵遭拒　當場倒落地面踩死　鐵路：包裝好可攜帶

近日，浙江金華有一名男子欲攜帶一袋，未有進行嚴密包裝的活蟹乘搭高鐵，遭到工作人員勸阻，稱蟹會污染列車環境，不可攜帶。隨後，該男子當場踩死約8隻活蟹後帶上車，引發關注。



浙江金華一名男子欲攜帶活蟹乘搭高鐵，遭到工作人員勸阻。隨後，該男子當場踩死約8隻活蟹後帶上車。（七環視頻）

據《極目新聞》報道，事發於周四（14日）下午1時許，在高鐵永康南站內，一名男子在攜活蟹乘高鐵遭拒後，當場將活蟹踩死，在車站地面上留下大片污水。現場畫面顯示，男子的活蟹未有進行捆綁，且僅用一層膠袋進行包裝。

《鐵路進站乘車禁止和限制攜帶物品目錄》顯示，帶有刺激性氣味或帶有惡臭等異味的物品禁止攜帶。而在活體動物方面，鐵路部門要求除導盲犬外的活體動物一律不允許隨乘客上車，而活蟹在包裝妥當的情況下可以隨身攜帶。

對於此事，網民的評價亦褒貶不一，有網民指，「高鐵是方便乘客出行，不是給乘客添堵」、「鐵路進站乘車禁止和限制攜帶物品目錄規定不細致，各地執行差異太大，乘客無所適從」；但亦有網民表示，「螃蟹沒有綁，塑料袋包裝的，可能是擔心列車上散落吧」、「海鮮你用泡沫保溫箱密封一下就好了，拎個袋子海鮮水流出來很臭的」、「乘務員按規定辦事也沒啥錯啊」。

對此，《極目新聞》評論指，螃蟹能不能帶上車，是死是活並不是關鍵，有沒有包裝好，會不會對行車安全和衛生造成影響，才是關鍵，該車站就這樣讓男子將踩死的螃蟹帶上車，屬於執行規定過於機械，也縱容了「誰鬧誰有理」的不良心態。

《極目新聞》又指，鐵路部門有鐵路部門的疏失，但公共場所的規則並非針對個人，能遵守的還是應該盡量遵守，無論如何，當眾踩死螃蟹這事，既不人道，也不文明，對誰都沒有好處，甚至涉嫌擾亂公共秩序，真的不能慣著。