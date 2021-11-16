亞運會中國散打冠軍涉黑　與安徽合肥富二代勾結放高利貸非法催債

安徽合肥公安局掃黑辦早前發布19名涉黑疑犯的照片及資料，公開向公眾徵求線索並敦促在逃人員自首，其中包括有第十五屆（2006年）多哈亞運會武術散打冠軍李騰。

據介紹，涉事的涉黑集團頭目為余佳，外號「少爺」，他是合肥市一名富二代，該涉黑集團涉嫌放高利貸、非法催債等違法犯罪行為。

李騰在退役後生活不順，經濟困難，因投資失敗欠下百萬巨額債務，靠開武館為生，近年來認識余佳。



內地傳媒報道，李騰是在2013年備戰全運會期間未入選安徽省隊，加上受年齡和傷病困擾，告別賽場隨後淡出公眾視野。一份來自中華全國體育基金會的傷殘保險名單顯示，李騰因長期從事武術散打運動，患有「摔跤耳」（指練習摔跤時間過長導致耳朵軟骨受損增生），後被鑑定為傷殘等級11級。在診斷時，李騰僅22歲。

李騰是第十五屆（2006年）多哈亞運會武術散打冠軍。（安徽省體育局網站）

報道並提到，李騰作為職業運動員，此前人事組織關系隸屬安徽省武術拳擊運動管理中心，但運動員不從該單位獲得薪資，也無需上班，至今早應退役的李騰仍未與該單位解除勞動合同。有業內人士則稱，李騰作為代表中國國家隊獲得冠軍的優秀運動員，退役後一般可選擇擔任專業隊教練，但他缺少相關學歷。退役後，李騰曾經在相關部門的幫助下進入北京體育大學學習，但遺憾最終未獲得文憑。

而根據合肥市公安局掃黑辦的通報，李騰所涉的涉黑集團以余佳為首，成員有十多人，實施高利放貸、暴力討債、故意傷害等違法犯罪活動。余佳綽號「少爺」，為安徽益力商貿集團內有限責任公司股東、法人代表劉吉芬獨子。