掃黑風暴｜編劇：中央政法委把重大案子檔案全部打開　任我們改編

以「掃黑除惡」為題材的內地電視劇《掃黑風暴》是內地本年度最熱門的劇集之一。該劇編劇祖若蒙接受《新京報》微信公眾號「政事兒」採訪時講述了該劇的創作過程，表示「中央政法委把掃黑除惡重大案子的檔案全部打開，對我們開放，任我們選擇改編」。

祖若蒙又指，從創作開始，中央政法委就派人全程指導，確保這部劇的專業性和權威性。湖南省委政法委更為劇組提供了24小時在線答疑的協助。



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《掃黑風暴》根據中央政法委篩選的真實案例改編，講述了中央掃黑除惡督導組進駐中江省綠藤市後，「前刑警」李成陽（孫紅雷飾）、年輕刑警林浩（張藝興飾）在督導組的指導下，和專案組組長何勇（劉奕君）共同協作，成功抓獲黑惡勢力及保護傘的故事。

祖若蒙表示，在製作劇集期間，中央政法委就派人全程指導，確保這部劇的專業性和權威性。其中既有參與辦案的公檢法一線人員，也有中央督導組成員，有的甚至是放下手頭案子趕過來給我們答疑解惑。

祖若蒙表示，「中央政法委把掃黑除惡重大案子的檔案全部打開，對我們開放，任我們選擇改編」。（《新京報》微信公眾號「政事兒」）

這部劇根據真實案件改編，將孫小果案、湖南文烈宏案、海南黃鴻發案等現實大案做戲劇串聯。祖若蒙解釋，這些案子之間的關聯性並不大，劇組起初準備以孫小果案為主線，又摘取了湖南文烈宏案、海南黃鴻發案的部分內容，但總感覺這種組合太常規。其後導演五百決定：「把這三個事兒，捏成一個事兒唄！全部從孫小果案出發就完了。」

在劇中，「保護傘」——中江省委常委、常務副省長王政在最後浮出水面。祖若蒙被問及創作時是否有過擔心時回應稱，在最開始設想時，劇組有過擔心，但其實按照這幾年來現實中發生的一些真實案例，這個級別不算高。從戲本身出發，中央督導組組長駱山河作為正部級官員，給他找一個正局級的對手也不匹配，所以設計了中江省委常委、常務副省長王政是幕後「保護傘」。