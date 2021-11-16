網紅湧上海Costco打卡　「假裝在LA」紅上外媒網民嘆丟人丟到國外

大疫當下，出國旅行不再成日常，適逢近日，內地「小紅書」等平台出現一批網紅到上海Costco「打卡」，並以「假裝在LA（洛杉磯）」作為噱頭的風潮，結果這種明明人在上海卻要凹造型的現象引發了不小的爭議，甚至有海外媒體稱這些網紅假裝在洛杉磯，是因為他們兩年沒有出過國，令一些網民認為是丟人丟到國外。

對此，一名自稱最早發起「假裝在LA」拍照帖的博主發布影片回應，強調只是圖個拍照好玩分享，「LA有什麼高大上的，我覺得在中國上海才最高大上」。



在網上，「假裝在LA」的標籤蔚然成風，不少網紅及跟風的網民希望拍出美國西海岸的風情，「上海Costco的午後，簡直讓人恍惚就在洛杉磯」，甚至有人發出「拍照攻略」，建議想去拍照的網民選擇在光線好的時候前去，且要穿上顏色鮮豔的衣服，「保安不允許到停車場裡面拍照，所以只能站在草坪上拍」、「拍照的最佳道具就是購物車」、「可以先買盒pizza和可樂當道具」。

由於不少人為拍照會把自己裝進購物車，甚至直接踩上去，令不少批評認為不太衛生，疫情當下這樣做尤其不妥。

+ 11

除了擺出「美式辣妹」的穿搭外，還有網民準備好應景的道具，如某曾在美國留學的網紅拿出了她帶回來的美國車牌擋在上海車牌上，以達到以假亂真的效果。

不過也有人凹造型過度弄巧成拙，如一名女子穿上厚厚的棉服拍照，結果被住在LA的網友提醒洛杉磯冬天氣溫也可達20℃，女子也遭揶揄一看就是沒做好功課。

女子穿上厚厚的棉服拍照遭揶揄沒做好功課。（小紅書截圖）

該現象除了國內，也引來了海外的關注，如在社交網Twitter，一條講述中國網絡「假裝在LA」現象的推文短短幾天就瘋轉了上千次，引來逾1.2萬次讚好。有人總結稱，只有兩類人在Costco停車場看到購物車就不撒手，一種是美國流浪漢，第二種就是中國網紅。

另外，包括NBC新聞、Business Insider、《紐約郵報》等在內多間外國媒體也先後報道今次現象，讓很多網民表示尷尬，「丟人丟到千里外」。不過也有聲音認為拍照就是圖有趣，不必較真。

而自稱最早發起「假裝在LA」的博主則拍片回應，指自己只是拍了一些好玩的照片分享，卻被外媒和網民謾罵，「沒想到一些人對喜歡拍照分享的女生有這麼大的惡意」。

對於坐在購物車拍照，她解釋其是得到了工作人員的允許，且事後有在工作人員注視下把購物車擦乾淨。她最後強調「LA有什麼高大上的，我覺得在中國上海才最高大上」。