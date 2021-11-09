過馬路被偷拍再變成女網紅曖昧對象　浙江翁極無奈：妻子吵要離婚

浙江紹興嵊州老翁史先生近日遭遇「桃花劫」，他過馬路期間被偷拍放到短片平台，其人設莫名其妙地變成了一名女網紅的曖昧對象，結果妻子見到後，吵着要跟他離婚，令他苦惱不已，無奈之下只能讓兒子幫忙報警。



據了解，事發時史先生剛在工地完成工作，正打算到馬路對面的公廁洗個手，沒想到卻在不知情下被人拍下放上網，更令人吃驚的是，該短片被配上：「聊了六個月的網友今天終於要見面了，他說他工作是搞土建的，平時穿的有點隨意，這一刻他一直在找我，我要下去見他嗎？」言談間的曖昧元素不言而喻。

禍不單行的是，這條片還人氣急升，獲得了200多萬播放量，令史先生的家人朋友們都看到，其妻甚至一直跟他吵架，要離婚，即使任史先生怎樣解釋也不信，無奈之下只能讓兒子幫忙報警。

經查，警方證實史先生沒有說謊，沒對婚姻不忠，事件的始作俑者是與史先生根本就不認識的女子黃某，她是純粹出於娛樂目的，才製作這樣一段「吸睛」的作品來博取關注，而面對民警詢問時，她還回應道「這樣子拍一下有什麼嘞，一個路人」，民警則對其進行嚴厲的批評教育。

最終，認識到自己行為的嚴重性的黃某決定把影片刪除，向受到嚴重影響的史先生一家賠禮道歉，同時還因誹謗他人而被處以罰款500元人民幣的行政處罰。