元宇宙｜內地監管關注熱炒相關概念股　至少9間公司已接交易所函

美國科技巨擘Facebook將公司名稱改為Meta，引起外界對於元宇宙（Metaverse）產生極大關注。

其中在中國內地，監管部門持續重點關注熱炒元宇宙相關概念股，內地傳媒統計，截至周一（15日），單單在本月已有9間元宇宙概念的上市公司，接獲交易所發出的關注函或監管函。



Facebook將公司名稱改為Meta，取自元宇宙（Metaverse）的簡稱。（視覺中國）

報道以「中文在線」（深交所證券代碼：300364）為例，其在11月12日早間接獲深交所關注函，要求詳細說明公司互動閱讀業務與元宇宙概念和NFT（非同質化代幣）概念的關聯性。數據顯示，中文在線在11月10日至11月11日期間，股票價格累計上漲42.10%。

深交所指出，自10月底至今，中文在線在互動易平台上發布超過6000字的與元宇宙相關的內容，並多次提及與騰訊、百度的合作關系，要求說明公司及相關方是否存在蹭熱點、操縱市場、違規買賣公司股票的情形。

此外，「中青寶」（深交所證券代碼：300052）亦有收到兩封關注函，深交所要求說明正在研發的元宇宙相關游戲與元宇宙概念關聯性等問題，是否存在蹭元宇宙熱點概念炒作股價的動機。報道稱，中文在線、中青寶等公司在回覆中均表示，其元宇宙產品相關探索存在不確定性風險。

報道最後引述業內專家提醒，目前元宇宙仍屬於概念炒作階段，投資風險較大，建議投資者謹慎參與，不要盲目跟風、過度炒作。