中國官媒：元宇宙基本面還有待時間驗證　短期熱炒不可取

近期，A股市場「元宇宙」概念股受到資金追捧，11月剛過去一旬，就有相關概念股票漲幅超過60%甚至80%。



中國官媒《經濟日報》11月12日發表評論文章稱，「元宇宙」應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。

文章指出，當前客觀來說，「元宇宙」概念確實畫了一張行業發展的「大餅」，可能帶來長期投資機會。

但反觀國內被熱炒的「元宇宙」概念股，卻發現公司多為遊戲軟件公司，與國外網路公司的「元宇宙」概念相去甚遠。判斷行業的成長性，首先要看應用終端是否普及，能否建立虛擬和現實的聯繫。其次要有真實的內容建設和落地場景。

當「元宇宙」終端產品的銷量提升，帶動終端廠商、代工廠需求提升；內容公司開始提供出其他具有社交屬性的內容產品；不斷有新技術和公司對「元宇宙」的各個組成部分進行優化時，這個行業才真正開始走向成熟。

《經濟日報》認為，「元宇宙」離進入尋常百姓家還很遙遠。過多的資金炒作題材概念，不利於資本市場健康發展。監管部門應密切關注市場動態、關注賬户聯動、關注異常交易，依法依規嚴肅查處操縱市場行為，淨化市場生態。

元宇宙指的是一個共享虛擬平台的概念，人們可以通過不同的設備訪問該平台，並可以在數字環境中移動。

截至發稿，A股元宇宙板塊指數再度走高，板塊內的寶鷹股份漲停，恆信東方漲超15%，奧雅設計漲超11%，金馬遊樂、藍色光標等多股跟漲。