中共第三份歷史決議全文公布　定調文革是十年內亂：教訓慘痛

中共在11月8日至11日舉行了十九屆六中全會，會議確定中共史上「第三份歷史決議」。11月16日，官媒新華社刊發《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文。

中共「第三份歷史決議」出爐，其中歷來飽受爭議的「文化大革命」部分，被中共定性為「最嚴重挫折」、「教訓慘痛」。決議定調文革是十年內亂。



文中關於「大躍進」和「文革十年」歷史部分的描述如下：

遺憾的是，黨的八大形成的正確路線未能完全堅持下去，先後出現「大躍進」運動、人民公社化運動等錯誤，反右派鬥爭也被嚴重擴大化。面對當時嚴峻複雜的外部環境，黨極為關注社會主義政權鞏固，為此進行了多方面努力。然而，毛澤東同志在關於社會主義社會階級鬥爭的理論和實踐上的錯誤發展得越來越嚴重，黨中央未能及時糾正這些錯誤。毛澤東同志對當時我國階級形勢以及黨和國家政治狀況作出完全錯誤的估計，發動和領導了「文化大革命」，林彪、江青兩個反革命集團利用毛澤東同志的錯誤，進行了大量禍國殃民的罪惡活動，釀成十年內亂，使黨、國家、人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛。一九七六年十月，中央政治局執行黨和人民的意志，毅然粉碎了「四人幫」，結束了「文化大革命」這場災難。 《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文

文中明確指出，「毛澤東同志對當時我國階級形勢以及黨和國家政治狀況作出完全錯誤的估計，發動和領導了『文化大革命』。」「林彪、江青兩個反革命集團利用毛澤東同志的錯誤，進行了大量禍國殃民的罪惡活動，釀成十年內亂，使黨、國家、人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛。」

近年來北京關於中共黨史上十年「文化大革命」的頻繁定性，被外界認為是在淡化毛澤東的錯誤。

2021年4月左右，中共推出「黨史學習教育活動」，在系列會議中，強調「1949年至1976年文革結束的27年，是中共艱苦奮鬥、發憤圖強、積極探索，取得偉大成就的27年。儘管這一時期充滿艱難曲折，甚至遇到重大挫折，但總體上是在探索中前進、在曲折中發展，取得的成就令人矚目。」

相比2020年前的中共黨史，2021年版中共黨史也不再將「文化大革命的內亂」單獨成章，並且在措辭方面也更加強調在這期間取得的成就，被外界認為是在淡化毛澤東的錯誤。

此外，從2018年開始，中國官方重修歷史教科書，對「文革」的定性也被認為有刻意淡化「文革」迴避毛澤東晚年錯誤的跡象。其中，初中《中國歷史》（下）教科書上說，「『文化大革命』給黨、國家和各族人民帶來新中國成立後最嚴重的挫折，造成了巨大的損失。它的發動，有複雜的社會歷史原因。社會主義國家的歷史很短，因為在探索中走了彎路。人世間沒有一帆風順的事業，世界歷史總是在跌宕起伏的曲折過程中前進的。」

高中一年級「人教版」教材也存在類似的模糊處理，它將「文革」視為「民主法制曲折發展」的一部分，稱「毛澤東發動『文化大革命』的出發點是防止資本主義復辟、維護黨的純潔性和尋求中國自己的建設社會主義道路。但是，他錯誤地認為中央出了修正主義，黨和國家已經面臨資產階級復辟的危險。為此，他想通過發動『文化大革命』，把『走資派』篡奪的權力奪回來。林彪、江青一夥別有用心地利用和助長了毛澤東的錯誤。」

到2020年新版部編高中歷史教材則基本恢復以往表述，堅定地認為「實踐證明，『文化大革命』不是任何意義上的革命或社會進步」。

中共對文革歷史認定的反覆態度在「第三份歷史決議」下落錘定音。不過，《多維新聞》認為，文革十年給中共、中國帶來的災難與教訓的確值得銘記，但無論此後如何定性，對於處於特定歷史階段的群體的傷害是無法抹去的，而放到更長的歷史周期去看，這也只是中共過去百年中的一個歷史片段而已。