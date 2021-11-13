六中全會｜江金權：中國民主含量高　堅決抵制西方政治思潮侵蝕

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會），審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。中共中央周五（12日）舉行記者會，介紹六中全會精神。

中央政策研究室主任江金權表示，民主是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念，要堅決抵制西方多黨輪流執政等政治思潮的侵蝕，走出一條發展全過程人民民主的民主道路。



江金權表示，要堅決抵制西方多黨輪流執政等政治思潮的侵襲。（香港01直播截圖）

江金權指，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。中國共產黨從成立起，就始終高舉人民民主的旗幟。中國人民有著高度的政治制度自信，根本原因在於中國全過程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中國人民歡迎的民主，這才是真正的人民民主。

江金權表示，中國的政治文明和政治制度必須深深紮根於中國社會土壤，照抄照搬他國政治制度行不通，甚至會把國家前途命運葬送掉。十八大以來，堅決抵制西方所謂「憲政」、多黨輪流執政、「三權鼎立」政治思潮的侵蝕影響，走出了一條發展全過程人民民主的民主道路。

江金權說，民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家來定義。一些西方國家民主呈現空心化亂象，連本國人民都愈來愈不滿，卻肆意把自己所謂民主模式強加給別國，造成「水土不服」，給相關國家人民造成深重災難和痛苦，世界人民已經看得愈來愈清楚。

六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。（香港01直播截圖）

江金權續稱，一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛的參與權，並要看人民在選舉過程中得到了什麽口頭許諾。

江金權強調，中國全過程人民民主是一個完整的制度鏈條，包括選舉民主、協商民主、社會民主、基層民主、公民民主等民主政治的全部要素，以多樣、暢通、有序的民主渠道，有效保證了全體人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務。