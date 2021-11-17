習拜會︱中美元首視像會晤當日　解放軍8架軍機巡航台灣

在中美元首視像會晤當日，解放軍8架次軍機巡航台灣，引發關注。



據台灣國防部網站消息，11月16日，解放軍2架次運-9通信對抗機、1架次運-8遠干機、1架次運-8反潛機、1架次空警-500機、1架次運-8技偵機、2架次殲-16戰機進入台灣西南空域。

台灣國防部稱，台空軍依照慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並使用防空導彈系統追蹤監控。這也是進入11月以來，解放軍軍機第15天進入台灣西南空域。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅此前表示，解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。台灣是中國領土一部分，戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

在中美元首視像會晤期間，國家主席習近平表示，「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

此外，央視新聞在會晤完結後報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）表示，願明確重申美方不尋求改變中國體制，不尋求通過加強同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。