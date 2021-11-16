習拜會︱台總統府稱「遇到壓力不屈服」　重提蔡英文「四個堅持」

中美元首視像會晤結束，美國總統拜登（Joe Biden）在會中重申堅守「一中政策」與反對片面改變兩岸現狀。

台灣總統府發言人張惇涵今天（16日）表示，台方注意到美國方面重申對台灣的承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為，台灣的立場一貫清楚，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

台灣外交部發言人歐江安則表示，感謝拜登當面向習近平傳達美國對台政策不變，未來將持續強化防衛能力，維護台灣的自由民主制度。



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張惇涵又指，台灣總統蔡英文所提的「四個堅持」是台灣社會的最大公約數，而確保主權、捍衛國土，是不變的堅持。

所謂「四個堅持」，即「永遠堅持自由民主的憲政體制」；「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；「堅持主權不容侵犯併吞」；「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

張惇涵又表示，台海及印太區域的局勢已成國際社會關注焦點。也誠如蔡英文早前表示，「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。台海及印太區域的和平穩定，不僅是區域內各方的共同責任，相信也是區域內所有人們及國際社會的共同期待」。

張惇涵強調，台灣會持續與理念相近的國家攜手合作，持續扮演台海及區域和平穩定與繁榮發展的貢獻者；又稱「我們期盼中國方面，身為區域的一員，也應負起共同的責任」。

台灣外交部發言人歐江安指，自拜登上任以來，美國已多次公開強調對台灣的支持堅若磐石，美方並以實際行動力挺台灣，維繫台海穩定。歐江安表示，台美溝通管道暢通，且互信基礎穩固，未來政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，持續與美國及其他理念相近國家合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。