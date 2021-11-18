世界慢阻肺日｜鍾南山倡議要早診早治　建立呼吸病全民防治體系

11月17日是世界第20個慢阻肺日，中國工程院院士鍾南山創新研究團隊同日發布消息，稱鍾南山希望加強慢阻肺早診早治，也建議40歲以上的人群，特別是長期抽煙的人群，或者長期接觸煙霧生物燃料等高危物質的人群，每年都要做一個慢阻肺檢查。



據介紹，慢阻肺（COPD）全稱慢性阻塞性肺疾病，是一種具有氣流阻塞特征的慢性支氣管炎和（或）肺氣腫，被稱為呼吸道疾病中的「隱形殺手」，致殘率和病死率很高，全球40歲以上發病率已高達9至10%。慢阻肺不僅嚴重影響呼吸系統，還可引起全身病變，導致喪失勞動力，生活質量降低，最終發展為呼吸衰竭、肺源性心臟病等。

目前中國有約9000多萬慢阻肺患者。（視覺中國）

鍾南山稱，中國死亡率排第一的是腦卒中，其次是心臟病，第三位就是慢阻肺。目前中國有約9000多萬慢阻肺患者，其中95%以上都處於疾病早期，一般無明顯症狀，但會隨時間逐漸嚴重，比如日常行動乘車、上樓梯等會覺得喘不上氣，「再去找醫生，已經晚了，肺已經出現不可逆的改變了。」

鍾南山表示，「健康中國」就是以預防代替以治療為主，提倡早發現、早診斷、早治療，「現在真正有早期干預的疾病，比如高血壓、糖尿病這些，大家都接受。但是，像慢阻肺，患者卻沒有什麼積極性，因為他不覺得有甚麼問題。」

鍾南山倡議，要推進「早篩早診早治」的健康行動，推進「以治病為中心」向「以人民健康為中心」的轉變，落實預防為主的工作方針，讓更多老百姓認識肺癌、慢阻肺、過敏性疾病、睡眠呼吸等疾病，亦要建立呼吸疾病的全國全社會全民的協同防治體系，共同推進呼吸疾病的「早篩早診早治」。