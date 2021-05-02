肥胖及慢阻肺病中年漢凌晨街上暈倒猝死　6日前打科興疫苗

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-02 20:11

本港再有人接種新冠疫苗後離世，累計有28人離世。死者為57歲男士，他本身有高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖，4月26日曾經接種科興疫苗，今早（2日）凌晨被發現在街上不省人事，送院後離世。衞生署強調，該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。

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衞生署引述醫管局報告，一名患有高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖的57歲男子，4月26日在社區疫苗接種中心接種一劑科興疫苗，6日後、即今日（2日）凌晨被發現在街上不省人事，被送往博愛醫院急症痓後今早離世。署方表示，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

死者今日凌晨被發現在街上暈倒，被送往博愛醫院急症痓救治，今早離世。（資料圖片)

醫生林永和：數小時內死亡或患心臟病及中風

家庭醫生林永和表示，慢阻肺病大部分病人都是病情穩定，可能需要用噴霧舒張氣管協助呼吸，暫時需要搜集更多資料供專家委員會判斷死因跟疫苗的關係。他表示，一般而言患者由昏迷到離世時間只有數小時，可能跟心臟病及中風有關。

累計28人死亡前曾接種疫苗

署方又強調，該宗報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局會向死因裁判官呈報該個案，有關個案亦交由專家委員會作因果關係評估。衞生署稱，本港暫時共接種了1,275,300劑疫苗，接獲2,131宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.17%；14宗曾經於去世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，佔疫苗接種總劑量的0.001%，但全部均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

本港累計有22人打科興疫苗及6人打復必泰疫苗後離世。

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