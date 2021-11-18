中國女商人闖特朗普海湖莊園捲間諜疑雲　環時辯護：是詐騙受害人

中國女商人張玉婧在2019年因擅自闖入時任美國總統特朗普（Donald Trump）的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）被判刑，上周被驅逐出境，並於11月14日返抵中國。

官方傳媒《環球時報》在周四（18日）刊登專題報道為張玉婧辯護，稱她只是一心結識特朗普及家族成員，使事業更上一層樓，甚至藉此擠身上流社會，未料實際上卻是上當受騙，不但失財13.5萬元（人民幣．下同），更招來牢獄之災。



報道介紹，張玉婧來自一個普通家庭，畢業於上海財經大學的公共經濟與管理學院。在2017年，張玉婧在一間資產管理公司工作，新工作需要有更廣闊的社交圈子，因緣際會下結識名為查爾斯．李的華人。查爾斯．李自稱是「聯合國華人友好協會」秘書長，又宣稱自己和包括特朗普家族在內的許多國際政要都有聯系。他更向張玉婧承諾，可以讓她去特朗普的海湖莊園參加特朗普家族活動，借此結識美國上流社會的大人物。

涉事的「國際領袖精英論壇」活動宣傳單張。（環球時報）

張玉婧相信查爾斯·李的說話，向「聯合國華人友好協會」支付13.5萬元後，被查爾斯·李介紹給另一名美籍華人辛迪．楊。辛迪．楊自稱是特朗普的「鐵杆粉絲」，手裡有「門票」，可安排中國商人及游客與特朗普見面，參加在海湖莊園舉辦的「國際領袖精英論壇」活動。報道表示，前述的13.5萬元，就是用作購買「門票」。該活動其後因故取消，但張玉婧不甘心，遂自行乘飛機前往美國，以實現與特朗普家族會面的目標。

報道稱，張玉婧被美國媒體及某些處心積慮的人大肆宣傳，甚至描述成一名意圖危害美國安全的中國女間諜。但張玉婧對發生的事感到迷茫，在接受法院審判前仍不斷強調無辜，自己只是「來見總統和他的家人，並結交一些朋友」。

報道稱張玉婧是被李偉天所騙。（環球時報）

報道又提到，查爾斯．李的真名叫李偉天（又名李崇瑞、王永君），是一個長期活動於中美之間的詐騙犯，「早在10多年前，他就因冒充世界銀行和美國納斯達克交易所的相關人員，在中國行騙而被國內媒體多次曝光」。至於辛迪．楊則是一名有在美國經營色情場所前科的不法商人。報道指出，「由此可見，張玉婧實際上是詐騙案件的受害人，而編造她『間諜身份』的美國媒體們卻無一家提到其身上的詐騙案情，美國相關部門也沒有對『辛迪．楊』和『查爾斯．李』進行調查」。