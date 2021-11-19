公安部前副部長孟宏偉判13年半　妻子高歌稱「政治分歧」變成罪案

國際刑警組織前主席、公安部前副部長孟宏偉在去年受賄罪成，被判處有期徒刑13年6個月。

目前以政治難民身份居於法國的孟宏偉妻子高歌，近日接受美國傳媒美聯社訪問，是自3年前孟宏偉被捕後，首次露面受訪。



高歌稱至今不清楚丈夫孟宏偉是否仍活着。（美聯社）

高歌稱，她一直無法聯絡孟宏偉，不清楚丈夫是否仍活着，又批評國際刑警組織沒有採取更堅定立場，助長北京的專制行徑，即在中國宣布孟宏偉涉嫌違法受查後，國際刑警組織竟也發出聲明，稱已收到孟宏偉呈辭，「被失蹤的人可以自願寫辭職信嗎？一個警察組織何以能對這種典型的刑事罪行視而不見？」。高歌更以「The monster（怪物） 」形容中國政府，坦言自己在過去3年學會「如何與怪物、權威共存」。

高歌表示，她沒有任何有關她的家人的消息，她的父親在她離開之前已患有癌症，她想盡辦法試圖延長父親的生命，但是至今仍沒有家人的任何消息。高歌說，這是她家庭的個人悲劇，但是類似的悲劇在許多中國家庭中發生。

孟宏偉在去年受賄罪成，被判處有期徒刑13年6個月。（微博）

對於丈夫孟宏偉的案件，高歌稱是個「假案」，「是政治分歧被轉變（being turned）成犯罪事件的例子。」據悉，孟宏偉於2018年9月從法國返回中國後失聯，其後被中國政府指控涉嫌受賄，並於2020年初被判刑13年6個月。高歌曾經表示，有關指控屬捏造，丈夫是因通過其職位推動變革而「受罰」。