【孟宏偉被查】孟妻起訴國際刑警組織　稱沒有提供保護並試圖禁聲

《南華早報》報道，因涉嫌受賄早前在中國受審的國際刑警組織前主席、中國公安部原副部長孟宏偉，其妻Grace Meng已向荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）提出訴訟，指國際刑警組織沒有為自己和家人提供協助與保護，並且試圖限制自己的言論自由。

6月20日，孟宏偉涉嫌受賄一案開審，他被指控收受財物共1446萬餘元（人民幣，下同），當庭表示認罪，法庭宣布擇期宣判。（央視）

報道指，Grace Meng在一份聲明中聲稱，國際刑警組織「沒有盡責保護和協助」自己的家人，並且在其成員國－－中國的國際不法行為中與之合謀（complicit in the internationally wrongful acts of its member country, China）。

Grace Meng又指，國際刑警組織「威脅自己，不讓自己繼續發聲」，但她會向國際刑警組織採取法律行動。法庭的仲裁將查明國際刑警組織所聲稱的孟宏偉失蹤「只是法國和中國有關當局的事情」，或該組織是否「違反其對我家庭的義務。」

孟妻Grace Meng。（資料圖片）

國際刑警組織：指控「毫無依據」

針對Grace Meng的指控，國際刑警組織回應時表示這是「完全的錯誤描述」（complete mischaracterisation），並表示已提醒對方遵守雙方交流的保密性。國際刑警組織又指，其與Grace Meng的仲裁屬於機密性質，因此無法透露細節，但強調指控「毫無依據」（baseless）。

（南華早報）