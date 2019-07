【孟宏偉被查】孟妻起訴國際刑警組織　稱沒有提供保護並試圖禁聲

《南華早報》報道,因涉嫌受賄早前在中國受審的國際刑警組織前主席、中國公安部原副部長孟宏偉,其妻Grace Meng已向荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)提出訴訟,指國際刑警組織沒有為自己和家人提供協助與保護,並且試圖限制自己的言論自由。

6月20日,孟宏偉涉嫌受賄一案開審,他被指控收受財物共1446萬餘元(人民幣,下同),當庭表示認罪,法庭宣布擇期宣判。(央視)

報道指,Grace Meng在一份聲明中聲稱,國際刑警組織「沒有盡責保護和協助」自己的家人,並且在其成員國--中國的國際不法行為中與之合謀(complicit in the internationally wrongful acts of its member country, China)。

Grace Meng又指,國際刑警組織「威脅自己,不讓自己繼續發聲」,但她會向國際刑警組織採取法律行動。法庭的仲裁將查明國際刑警組織所聲稱的孟宏偉失蹤「只是法國和中國有關當局的事情」,或該組織是否「違反其對我家庭的義務。」

孟妻Grace Meng。(資料圖片)

國際刑警組織:指控「毫無依據」

針對Grace Meng的指控,國際刑警組織回應時表示這是「完全的錯誤描述」(complete mischaracterisation),並表示已提醒對方遵守雙方交流的保密性。國際刑警組織又指,其與Grace Meng的仲裁屬於機密性質,因此無法透露細節,但強調指控「毫無依據」(baseless)。

