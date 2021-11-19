杭州金錢豹外逃半年1隻仍未尋回　動物園6負責人涉隱瞞事件等獲刑

今年4月，杭州野生動物世界3隻未成年金錢豹外逃，令附近居民心生惶恐，截止目前仍有1隻未被捕獲。據新華網消息，園區6名負責人因違反操作、隱瞞事件，周五（11月19日）被分別判處二年至一年二個月不等有期徒刑。



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杭州市富陽區人民法院11月19日對案件進行一審宣判。法院認為，杭州野生動物世界3名飼養員先後違反操作規定，導致3隻園區內金錢豹，4月18日至19日經未鎖門的通道出逃。

事發後，3名園區管理層為避免公司遭受經濟及聲譽損失，決定向政府主管部門及社會公眾隱瞞事件，並自行組織力量搜捕，於4月21日晚捕獲1隻出逃金錢豹。

直至5月7日，當局接獲群眾報警並展開調查後，杭州野生動物世界才承認金錢豹出逃情況，對周邊地區居民產生恐慌情緒，生產、生活秩序受到嚴重影響。

法院認為，杭州野生動物世界6名負責人在生產、作業中違反有關安全管理規定，造成嚴重後果，行為均已構成重大責任事故罪。

在生產、作業中違反有關安全管理規定，造成嚴重後果，其行為均已構成重大責任事故罪。各被告人均具有自首情節且自願認罪認罰，依法予以從輕處罰，公訴機關提出的量刑建議適當，予以采納，遂依法作出上述判決。遂對6人以重大責任事故罪分別判處二年至一年二個月不等有期徒刑，並宣告緩刑。