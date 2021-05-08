杭州民居驚見金錢豹動物園證實3隻外逃　責令關園整頓負責人被拘

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-08 15:52

昨晚（7日），有杭州居民報警稱在小區內發現一隻疑似金錢豹，引發關注。據了解，這已是近幾日第二次有杭州居民稱發現豹的蹤影。 經相關部門調查後，確定杭州野生動物世界有三隻未成年金錢豹外逃，已經成功追回一隻。目前，杭州野生動物世界被責令關園整頓，主要負責人被控制。

據早前報道，近日有杭州居民在西湖區龍門坎村的山中，發現一隻豹並拍攝照片後向警方報案，隨後有關部門趕赴現場進行調查核實，杭州野生動物世界、杭州動物園均表示園區內沒有動物外逃。對於這隻豹究竟是從何而來，網絡也存在「野生動物」、「別人養的寵物」等各種猜測。昨晚8時許，再有杭州居民向警方報案稱，在富陽區受降四聯村金苑山莊發現一隻疑似金錢豹。

通過地圖顯示，金苑山莊小區距離杭州野生動物世界的行車距離為1.4公里，直線距離會更近。而龍門坎村位於午潮山脈東北山麓，杭州野生動物世界則位於該山脈西南山麓，直線距離亦不足10公里。

金苑山莊小區距離杭州野生動物世界的行車距離為1.4公里。（錢江晚報）

據《澎湃新聞》報道，今日（8日）上午，杭州市政府新聞辦公室官方抖音號「杭州發布」發布一條10秒短片，畫面中一隻疑似豹的貓科動物繞著一棵樹遊走；杭州野生動物世界官方微信公眾號中發布消息稱，因園區發生安全問題需及時處理和維護，故暫停開放。但至到今日中午時分，上述兩條內容均被刪除。

今日下午，杭州市富陽區有關部門發布消息指，經過調查，杭州野生動物世界確定有三隻未成年金錢豹外逃，目前已捕獲追回一隻。當局將繼續合力開展搜索警戒工作。並已責令杭州野生動物世界立即關閉園區，進行停業整頓，迅速排查動物外逃原因，全面梳理安全隱患，並對野生動物世界主要負責人進行了控制。

目前，就尚未確定出現在龍門坎村及金苑山莊小區的豹是否為同一隻。

（澎湃新聞）