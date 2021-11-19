南京大屠殺「百人斬」日文報紙原件展出　106:105比分清晰上題

1937年12月，侵華日軍發動南京大屠殺，當中向井敏明、野田毅兩名少尉比賽「百人斬」成為其中一件標誌性事件。雖然有關歷史照片此前多有流傳，可當年報道該事的日本報紙原件不多見，而在近日，一份報道「百人斬」暴行的《東京日日新聞》報紙原件，於南京民間抗日戰爭博物館上展出，相當具歷史意義。



這張出版於昭和12年，即1937年12月13日的報紙，是由特派員發於「紫金山麓」，報紙出版當天南京即淪陷。報道配發了向井敏明、野田毅兩名少尉手拄著軍刀站立的照片，並指二人就誰先殺滿100名中國人來進行比賽，最後比分是106:105，二人並相約延長比賽。此外，報紙還記錄了日軍攻打南京安德門、中山門、光華門等地情況。公開資料顯示，創刊於1872年的《東京日日新聞》是目前日本《每日新聞》的前身。

這張具歷史意義的報紙目前是南京民間抗日戰爭博物館六千多件館藏之一，其成立於2006年，免費開放，館長由曾經營企業的吳先斌所任。該館所在的兩個樓層此前是吳先斌的廠房，目前其餘樓層出租以補貼博物館營運。

據吳先斌介紹，該報紙是他兩年前從日本友人處輾轉所獲，而報紙展出後，一名藏界朋友亦告知他自己也有一份報道「百人斬」的《東京日日新聞》原件，出版日期是當年12月14日。他指出，媒體連續報道、鼓吹慘無人道的「百人斬」，一定程度上體現出當時日本國內的戰爭狂熱。

值得一提的是，親歷遠東國際軍事法庭審判二戰中日本首要甲級戰犯的上海海事大學教授高文彬，正是在1947年於日本發現《東京日日新聞》的「百人斬」報道，並隨即寄予南京審判侵華日軍戰犯軍事法庭。向井敏明、野田毅最終在1948年1月於南京被執行死刑。