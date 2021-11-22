打造「台灣模式」應對大陸　台智庫：可仿照以色列尋求美國軍援

對於持續緊張的台海關係，台灣智庫稱，台灣可尋求讓美國按照軍事援助以色列的方式，建構台灣版的「軍事質量優勢」（QME）援助，維持台軍相對周邊軍隊的「軍事質量優勢」。



據《聯合新聞網》11月21日報道，台國防部智庫、國防安全研究院19日發布最新一期《國防安全即時評析》，國防戰略與資源所副研究員吳自立以《美國對台灣軍事援助法案—以色列的啟示》為題，撰文分析如何加強台灣防衛自主。

吳自立舉例，以色列是二戰以來美國對外援助累計最多的國家，目的在維持以色列相對鄰國軍隊的「軍事質量優勢」，基本概念是以色列必須依靠更好的設備、訓練，來彌補以色列在土地面積和人口上，相對潛在對手的不足。

當前兩岸關係局勢緊張，圖為解放軍訓練演習。（AFP）

吳自立說，美國會在2008年通過立法，將「軍事質量優勢」定義為「有能力對抗和擊敗來自任何單一國家或可能的國家聯盟或非國家行為者的任何可信的傳統軍事威脅，同時通過使用包括武器、指揮、控制、通信、情報、監視和偵察方面，在數量與技術特性能力上，優於其他個別國家或可能的國家聯盟或非國家行為者聯盟的軍事手段，將損害和傷亡降到最低」。

對於台灣的處境，吳自立提到，中國大陸已是台灣明顯而即時存在的安全威脅，台灣在土地與人口方面相較於大陸也有相當程度的差距，如能借由美國對於以色列「軍事質量優勢」定義，提供台灣比大陸更具優勢防衛能力的軍事援助立法，建構「台灣版的QME」，則可加速台灣防衛自主。

吳自立認為，台灣不必一定要像以色列一樣建構全球性的軍事產業，但是台灣需要有利的環境來達成目標，除了自我的努力，尋求台灣版的「軍事質量優勢」援助，也是加快建構自主防衛的可能途徑之一。