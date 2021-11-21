體育熱話｜柔道男神楊勇緯世一　為台灣屢創歷史劍指巴黎奧運冠軍

楊勇緯在東京奧運奪下柔道60公斤級別銀牌後一戰成名，日前他再締造中華台北隊在這個運動項目歷史新一頁，登上該級別世界第一。



世界第一定奧運金牌？「柔道男神」楊勇緯會答「我兩個都要」。這名中華台北代表的生涯兩大目標，已完成其中之一，根據國際柔道聯盟公布的最新世界排名，楊勇緯在男子60公斤量級登上世界第一，再為台灣創造歷史。東京奧運．柔道｜中華台北男神楊勇緯一夜爆紅 真性情打動日本人

24歲的楊勇緯曾在2018印尼雅加達亞運奪得一面銅牌，之後在2021年首次參戰奧運即為中華台北奪得首面柔道獎牌。（Getty Images）

國際柔道聯盟世界排名是以過去兩年參賽積分得出，楊勇緯以4490分傲視群雄，領先應屆世錦賽金牌得主、俄羅斯名將Yago Abuladze 399分之多。

年僅24歲的楊勇緯除了在東京奧運奪得銀牌，國際賽事成績表也相當亮眼，包括在多哈大師賽奪銀、土耳其大滿貫賽奪銅、亞洲太平洋錦標賽奪銀，為他奠定世界王者寶座。

東道主日本首金誕生！高藤直壽柔道挫台灣楊勇緯封王

楊勇緯在奧運奪銀前，其實在國際賽事已有亮眼成績。（Getty Images）

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）

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月尾大獎賽本季最後一戰 冀以冠軍埋齋

在上月台灣全大運取得金牌後，他便堅定表示：「我希望攀上世界第一」，現在願望成真。其實早在東京奧運結束後，他就揚言下屆巴黎奧運要奪金，當時記者問他世界第一與奧運金牌兩者比較想要哪個時，他想都沒想就回答：「我兩個都要。」

「未來一定還有更多挑戰和困難，我相信只要找到人生價值和定位，才能在遇到任何的挫折時都能夠支撐自己堅持下去的動力。」他在本月初到中學分享時曾這樣勉勵後輩說道。

在攀上世界第一後，楊勇緯將朝着奧運金牌之路邁進，他已出發往阿布扎比備戰月尾的大獎賽，亦是他本年賽季的最後一戰，若能再次踏上頒獎台，便可望以世界第一之姿封王，結束這意義非凡的一年。

楊勇緯除了具有世界第一實力，帥氣外型為他吸引不少台灣及日本粉絲，台灣粉絲更自稱「楊太太」。（楊勇緯IG）

柔道男神一個舉動「秒殺」日本網民

楊勇緯之所以在東京奧運一戰成名，除了因為與日本選手高藤直壽在金牌戰的精彩演出，他在頒獎台上真情流露的表現亦打動了不少日本網民。不少網民被他閉上眼把獎牌貼在面頰的樣子「萌倒」，大讚他可愛。

楊勇緯謙厚親切的個性大受歡迎，在奧運創造歷史成為了台灣人的國民英雄，女粉絲更自稱「楊太太」表達愛意。