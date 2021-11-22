中俄軍機巡航首次互相進入領空　專家：戰略協作夥伴關係重大突破

中俄在10月舉行海上聯合巡航後，11月19日再組織實施聯合空中戰略巡航，其中更首次互相進入領空，相關動作引發外界解讀。



綜合媒體11月22日報道，中俄官方表態稱，這次巡航是兩國年度訓練的一部分，是正常行動，不針對任何第三方。

深圳衛視直新聞報道稱，中國軍事專家王明亮表示，中俄聯合巡航傳遞出幾個信號，「一個就是標誌着中俄戰略協作夥伴關係又發展到了新高度，從整個巡航的很多細節設計上可以看出這一點，我們是第三次了；第二也是兩個國家的空軍，在提升跨國的聯合作戰能力方面，在推進的一個實際舉措；第三就是我們其實也是在向外界釋放出中俄兩國聯合維護西太地區東北亞地區安全穩定的這麼一種姿態和決心。」

據介紹，在這次聯合巡航，俄羅斯軍機是先垂直向南進入到中國東北境內，中國飛機從東北境內起飛，匯合再向東共同飛過中國的領空，然後再進入到俄羅斯領空，再出日本海。然後從日本海一直向南，到了東海以後，經宮古海峽往東進入西太平洋飛行一段時間再返回解散。

王明亮表示，「中俄前兩次巡航都是中俄飛機大概在對馬海峽以南，就是在差不多是東海這個位置，會合以後向北穿越，經對馬海峽進入到日本海，轉一個圈再出來，然後再解散。這次非常不同，我們是直接從北往南這麼巡航過來的，進入日本海的點在俄羅斯這邊。所以說這一次俄羅斯已經發布了他們的航線圖，這個意義非常大。」

針對此次巡航航線的變化，王明亮表示，「從我們雙方來說，各自豐富了聯合巡航的航線，不是一個單一的模式了，再就是體現了中俄之間相互開放領空，這是體現出我們戰略協作夥伴關係一個實質性的重大突破，也是有些國家特別關注的點。」