中國向巴基斯坦海軍交付萬噸護衛艦　具強大火力將成主力艦

中國向巴基斯坦海軍交付054A/P型護衛艦，該艦是中國出口迄今為止噸位最大、技術最先進的水面戰艦。



據「中國船舶」微信公眾號11月8日消息，由中國船舶集團有限公司為巴基斯坦海軍設計建造的新型護衛艦交艦入役儀式於當日在上海舉行。

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巴基斯坦海軍當日在聲明中說，這艘054A/P型護衛艦已命名為「圖赫裏勒」號（PNS Tughril），舷號為「261」。中方將為巴基斯坦打造4艘054型護衛艦，而這是其中的首艦，除了有廣泛的監測潛力外，還有強大的面對面、面對空和水下火力。

巴基斯坦在聲明中說，054A/P型護衛艦在高度緊張並有多重威脅的環境中，能同時執行多項海戰任務。負責監造054A/P的巴基斯坦海軍代表團團長謝赫（Rashid Mehmood Sheikh）說，「圖赫裏勒」能執行多種任務，將成為巴基斯坦的主力艦。

據悉，巴基斯坦海軍採購的上海滬東造船廠生產的054A/P型護衛艦是在中國海軍主力護衛艦054A型基礎上改造而來，擁有4座8單元32個艦載垂直發射裝置，能發射射程40/70公里的「紅旗」-16/16B區域防空導彈，兼具發射「魚」-8反潛導彈，能讓巴基斯海軍擁有艦隊區域防空能力，提升有效抗衡戰鬥機、攻擊機和反艦導彈的襲擊的能力。

此外，054A/P型護衛艦的艦載電子裝備和反艦導彈的配置比054A型護衛艦有了明顯提高，讓054A/P護衛艦不僅具備區域防空能力，其反艦作戰能力也堪稱當下最強的護衛艦之一。

4艘4,000噸級的054A/P型護衛艦在巴基斯坦海軍中全部服役後，將提升艦隊的防空作戰能力，彌補巴基斯坦海軍歷來在區域防空性能的短處。