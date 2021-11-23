清朗網絡｜中央網信辦：建立負面清單　嚴防失德藝人「曲線復出」

內地官方加大力度整治娛樂圈。為進一步規範娛樂明星網上信息，營造積極健康向上的網絡環境，中央網信版近日印發《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》（下簡稱《通知》），指出要全網統一標準，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、「曲線復出」。



+ 1

《通知》要求，要嚴把內容導向，加強正面引導，建立負面清單。禁止娛樂明星網上信息含有宣揚流量至上、畸形審美、奢靡享樂、炫富拜金等不良價值觀等內容。不得為博眼球低俗炒作緋聞醜聞，不得發布涉明星虛假不實信息，進行曲解詆毀、造謠抹黑，不得為違法失德明星藝人復出造勢，不得挑動粉絲群體互撕謾罵、攻擊對立，或刺激誘導粉絲群體進行過度消費、非法集資、非理性打投等應援行為。

《通知》按照信息內容屬性、影響作用等因素，將娛樂明星網上信息劃分為演藝作品、個人動態、商業活動、公告、公益、權威發布等6種類型。要求含有明星個人標識的，在首頁首屏、熱門推薦、熱搜榜單等環節，同一明星同一時段原則上只能呈現一條等。

《通知》要求，加強對明星、經紀公司（工作室）、粉絲團（後援會）、娛樂類公眾賬號、MCN機構等賬號和主體的管理，源頭上規範娛樂明星網上信息，同時要求網站平台建立健全涉娛樂明星網上輿情監測、處置和引導機制。要嚴格違法失德明星藝人賬號管理，對違法失德明星藝人採取聯合懲戒措施，全網統一標準，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、「曲線復出」。

《通知》強調，各地網信部門要高度重視加強娛樂明星網上信息規範工作，結合「飯圈」亂象整治，制定細化實施方案，指導督促網站平台抓好各項措施落實，務求取得工作實效。