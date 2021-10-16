7年前涉毒李代沫安徽演出被禁　執法部門：嚴查劣跡藝人違規商演

繼內地民謠歌手宋冬野因5年前的吸毒事件，被取消近期的演唱會後，再有涉毒藝人的演出被勒令取消。

2012年參加內地選秀節目《中國好聲音》而出道成為歌手的李代沫，於2014年因吸毒被警方拘捕。而近日其原擬於安徽蚌埠市參加一場商演活動，遭舉報後被當地執法部門叫停。



李代沫2012年參加內地選秀節目《中國好聲音》而出道成為歌手。（網上圖片）

內地官方今年開始嚴打劣跡藝人。文旅部規定，演出活動不得使用造成惡劣社會影響的失德演員；中國演出行業協會亦要求，劣跡藝人將受到協會會員單位1年期限至永久期限的聯合抵制，且須在聯合抵制期限屆滿前3個月內提出申請，經同意後才可繼續從事演出活動。

2012年參加內地選秀節目《中國好聲音》而一炮走紅的歌手李代沫，於2014年因吸毒被北京警方拘捕，並被判刑9個月，處罰金2000元人民幣。

吸毒事件後，李代沫的事業可謂一蹶不振。惟其近日擬於安徽蚌埠市的一間娛樂酒吧參加營業性演出活動，遭到舉報，並被勒令取消。

當地執法部門在接報後，趕赴涉事酒吧進行調查，經查，酒吧門口擺放有演出活動的大型海報，但酒吧負責人卻無法出示該場演出活動的演出批準文件，並表示未辦理相關的批準手續。

就此，執法部門責令酒吧停止該場違規營業性演出活動，並將海報移除。有執法人員表示，下一步，將持續加強營業性演出市場監管，緊盯社會關注度高的重點營業性演出不放，嚴查劣跡藝人的違規營業性演出活動，保護消費者合法權益，規範營業性演出市場經營秩序。