用於研製高超音速武器　中國飛速建造新型FL-64風洞

中國航空工業集團的1米高超音速氣動力風洞FL-64完成主要馬赫數流場校測，相關指標滿足要求，該風洞將在高超音速武器裝備研製方面發揮重要作用。



據官媒《環球時報》11月21日報道，中國航空工業表示，這風洞用於發展中方的航太戰略，並支援高超音速武器和裝備發展。而FL-64風洞建設只用了兩年，創造了建設同類型高超音速風洞的速度紀錄。

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而據英國《簡氏防務周刊》11月22日報道，FL-64風洞能模擬高達8馬赫的速度。

FL-64風洞是在2019年底正式開工建設，2020年12月通氣動載試車成功，而2021年9月完成風洞主體建設和主要馬赫數調試。它是中國最新建設的1米量級大型高超音速氣動力風洞，設計馬赫數範圍4.0-8.0，最高模擬總温900K，最大模擬高度48公里，具備吹吸和吹引兩種運行模式，有效運行時間不小於30秒。

FL-64風洞建設只用了兩年，創造了建設同類型高超音速風洞的速度紀錄。（中國航空工業集團）

此外，FL-64風洞可以滿足高超音速飛行器傳統測力/測壓、進氣道、動力模擬、武器分離和投放，以及氣動熱和流動顯示等試驗需求。它的投入運行和使用，將為中國高超音速武器裝備研製保障再添重器，在高超音速氣動力基礎技術研究、氣動布局選型驗證，還有關鍵工程問題攻關等方面發揮作用。

近年來中方已部署了多款高超音速武器。美國有線電視新聞網（CNN）此前報道稱，在全球緊張局勢加劇之際，美國與中國和俄羅斯展開競賽，以開發高超音速武器。中國研發「速度迅猛」並且正大量投入精力，美國「正處於落後地步」。