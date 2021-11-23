內地發布最新網絡主播「警示名單」　吳亦凡鄭爽張哲瀚在列

本年以來，藝人吳亦凡、鄭爽及張哲瀚等均遭到官方封殺。央視今日（23日）報道指，中國演出行業協會網絡表演（直播）分會為防止劣跡藝人「轉移陣地」繼續出鏡牟利，確定出第九批網絡表演（直播）行業主播「警示名單」。「警示名單」共有88人，其中就包括以上三人。

中國演出行業協會網絡表演（直播）分會又指，警示期限為長期，警示期限內，各網絡音視頻平台及經紀機構會員企業不得為其提供各類網絡直播服務。



央視報道指，中國演出行業協會網絡表演（直播）分會自2018年開展網絡主播警示名單工作以來，已經陸續發布8批共358名網絡主播警示名單，並組織全體會員對嚴重違法違規主播在行業內實行聯合抵制和懲戒。

報道稱，今年以來，中宣部、中央網信辦、文化和旅遊部相繼開展網絡生態治理、飯圈治理、文娛領域綜合治理工作，在此背景下，部分網絡主播仍然我行我素，漠視規則，挑戰監管，對於這些行為，行業堅決予以抵制。

報道又稱，本批次「警示名單」中包含兩名影響力較大的職業主播（「鐵山靠」及「郭老師」）和三名演藝人員（吳亦凡、鄭爽及張哲瀚），以上五名網絡主播因粉絲量較大且具有鮮明的「飯圈」行為特點，有可能出現製造炒作話題、煽動大眾情緒，組織粉絲、僱用網絡水軍控制輿論走向等風險行為，成為重點關注的對象。

中國演出行業協會網絡表演（直播）分會也對這五人的情況進行了通報。在吳亦凡方面，通報指吳亦凡因涉嫌強姦罪已被正式批准逮捕。作為擁有龐大粉絲群體的藝人，其本人觸犯法律底線的行為，造成極其惡劣的社會影響。其粉絲群體中不乏未成年人群，法律意識淡薄、缺乏基本常識，曾公開發表諸如幫助吳亦凡越獄、潛逃海外等無視法紀、異想天開的不理智言論，此外，還多次在其他藝人、媒體、官方機構帳號下進行話題炒作、拉踩引戰、刷帖洗白。

鄭爽方面，通報指鄭爽因天價片酬、陰陽合同、偷稅漏稅、無證經營、代孕棄養等違法、違背公序良俗行為遭到大眾抵制。作為社會公眾人物，鄭爽屢次觸碰法律紅線、罔顧倫理和道德底線，引發社會激烈反應。鄭爽個人為狡辯違規事實一再發聲，也帶動其粉絲不斷參與發帖聲援，致使話題熱度不降反增，甚至部分粉絲濫用主管部門的公眾投訴舉報機制，產生重大不良影響。

張哲瀚方面，通報指張哲瀚因參觀日本靖國神社等不當行為引起大眾熱議，嚴重損害民族情感，其粉絲以維護偶像為由在公開平台為其強行洗白，顛倒是非、漠視歷史，其中還存在大量未成年粉絲並發生不理智行為，線上與其他藝人的粉絲互撕謾駡、引發輿情事件，線下多次電話、現場上訪、投訴、舉報，影響社會正常秩序。

此外，著名主播「鐵山靠」及「郭老師」也在「警示名單」之中。「鐵山靠」的粉絲群體有組織地在微博等平台發布大量煽動性信息、不實謠言信息等。「郭老師」的內容具有較強的「逐臭審醜」特徵，不符合大眾審美、不具有社會價值，尤其對未成年人群具有不良引導的可能性。