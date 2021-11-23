港識深事｜內地首家沃爾瑪超市月底關停　陪伴25年市民直呼不捨得

深圳洪湖沃爾瑪是當地乃至中國內地第一家沃爾瑪超市，然而在陪伴了深圳人25年後，洪湖沃爾瑪近日宣布11月底將正式關停，突然撤場令許多市民直呼不捨得。



洪湖沃爾瑪誕生於1996年，承載着許多深圳市民的回憶，還擁有與其同名的巴士站。當年甫一入駐，共有三層的洪湖沃爾瑪便吸引眼球，向大眾展示與既有的超市形象不同的一面，也令其被帶上高級、洋氣等標籤。在開業初期，周邊居民每逢農曆新年前夕都會集中到這買年貨，並常常排起長長的人龍。

不過隨着年月的侵蝕，洪湖沃爾瑪整體環境相比其他門店已顯得老舊甚至有些落寞，更將在月底結業。據《南方都市報》報道，入駐商場的專櫃隨沃爾瑪一併撤場，現已紛紛掛出了清倉撤場牌子。工作人員表示，商場撤場以後，多數商品將回廠重新分配至各個沃爾瑪進行銷售；超市內促銷人員則透露，工作人員將就近分配到其他門店繼續工作。

對於沃爾瑪撤場，附近居民表示很捨不得，因其已經陪伴自己多年。而在深圳長大的姜先生表示，雖然洪湖沃爾瑪承載了社區生活的許多回憶，但由於現在太多新的購物選擇，現在確實很少會去該店買東西，直言老牌大超市的生意確實很難做。

報道指，沃爾瑪中國在2016到2020年四年多期間已經關閉了逾80家門店，與羅湖洪湖店同步室11月關閉的就有十幾家。