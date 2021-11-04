北京超市來不及上貨、啟東市民買600斤米　多地政府籲別盲目囤貨

商務部日前印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》後，陸續傳出江蘇常州、河南鄭州乃至北京等多地出現搶購潮的現象，其中有北京市民坦言，自己是看到相關新聞，故多買一些物資。

對此，多地官方已作出回應，如北京市商務局表示，當地糧油儲備充裕，完全沒有必要囤積物資；浙江商務廳亦指出，當局本意是預防疫情散發、氣溫驟降，搶購是部分媒體和公眾過度解讀所致。



商務部日前發布的通知中提及「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要」，意外引來不少聯想，甚至涉及台海局勢。周三（3日）上午，北京部分超市出現購買高峰，市民主要搶購米、面、調味品，有的超市的蔬菜，特別是大白菜、大蔥、土豆和洋蔥等耐貯存的產品也受到搶購。有市民坦言，近期在手機看到新聞稱鼓勵居民囤積物資，故多買一些。

據物美集團負責人介紹，貨車剛把備貨運到各店，還沒來得及上架時，就已被消費者拿走了，導致不少貨架空置，而消費者眼見沒貨了，就搶得更快了。物美超市三里河店總經理王健則指，超市已啟動應急補貨，惟補得快，搶得也快。他建議市民不要過度解讀消息、盲目採購，強調庫存物資足夠，目前氣溫也不適合囤積食品，更會引致浪費。

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除了北京，重慶、鄭州、江蘇常州及啟東市、安徽蚌埠等多地亦傳出現搶購潮，如啟東一大型超市工作人員表示，顧客自周二（2日）下午開始就不斷搶購米、麵等，令貨架上相關商品所剩不多，且線上下單也較為火熱，超市都來不及補貨。她又指，當地各超市的生活物資銷量都非常好，其周三早上出門時，看到自家屋苑門口小店的大米都快售罄。

啟東市商務局一工作人員亦證實確存在不理性囤積物資的情況，並透露個別市民甚至一次性購買了600斤大米。他指，經查看各大商超倉庫，目前整體上米、麵、油等物資充足，但由於部分人不理性消費，個別區鎮米油出現短期斷貨的現象。

而在蚌埠市，一大型連鎖超市工作人員亦透露，周三一開業，客流量就跟做促銷活動時一樣，前來購物以中老年人為主，主要買米、麵、糧油等，「我聽他們說，都是在網上看了要囤貨的消息趕過來的」。據一名鄭州網民曬出的購物截圖顯示，其購買的基本是食物，包括米酒、兩包十公斤大米、四桶食用油等。二七區長江路一家大型商超的工作人員則透露，幾乎每人都買米和油，有人一次性買了兩桶油。

蚌埠一超市貨架所剩無幾。（微博）

對於各地現搶購潮，商務部消費促進司司長朱小良周二表示，從目前情況看，各地生活物資貨源充足，供應應該完全有保障。多地商務局亦呼籲市民不必過度緊張，無需盲目囤貨，造成不必要的浪費。

浙江商務廳則表示，由於部分媒體和公眾對商務部的通知過度解讀，導致該省局部地區個別市場（超市）出現了居民大包小包購買生活必需品的現象。該部門強調，上述通知的本意是預防萬一疫情散發、氣溫驟降讓人們措手不及，「大家想像力不要太豐富」；又指生活必需品還是新鮮的好吃，搶多了囤久了吃不完，既流失營養又浪費錢財，「了解有的家庭還有非典時搶的鹽，能吃嗎？不能吃了！」當局並稱，當前新冠肺炎疫情點狀散發，排隊搶購既浪費時間還不安全，萬一感染就得不償失。

與此同時，國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲周三表示，內地秋糧收穫接近尾聲，全年豐收已成定局，產量將連續7年保持在1.3萬億斤以上；當前庫存總量充足，處於歷史高位，國內糧食市場供應完全有保障。