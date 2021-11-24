北京大學成立4個研究中心　均以習近平思想命名

中共十九屆六中全會結束，北京大學11月22日新成立4個以習近平思想為名的研究中心，校方稱這是北大進一步學習貫徹習思想的重要舉措。



根據《北京大學新聞網》11月23日報道，北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心，22日在北京大學校內舉行成立儀式。

中共十九大上，習近平思想被宣布將寫入中共黨章，成為繼馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表及胡錦濤科學發展觀之後中共又一理論指導思想。（VCG）

北京大學黨委書記邱水平即將接任習近平法治思想研究中心院長。他指出，這四個新研究中心的成立，是在中共十九屆六中全會「勝利召開」後，北大進一步學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）、繼續推進馬克思主義中國化、服務黨的理論創新工作的重要舉措。

邱水平表示，要以北京大學成立這4個研究中心為契機。「深刻領會『兩個確立』、堅決做到『兩個維護』，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，努力把習近平新時代中國特色社會主義思想研究院建成闡釋習思想的學術重鎮。

2017年10月，習近平提出「新時代中國特色社會主義思想」；2018年，「習近平新時代中國特色社會主義思想」被寫入《憲法》，與「習思想」有關的宣傳工作開始展開。據了解，2018年北京大學就成立習近平新時代中國特色社會主義思想研究院，是第一批以此為名成立的研究院或研究中心之一。

據悉，中共十九屆六中全會11日通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，其中稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」

除學術機構研究習思想外，2020年7月，中國外交部依託中國國際問題研究院設立習近平外交思想研究中心；2021年6月，中國法學會成立習近平法治思想研究中心；7月，中國國家發改委成立習近平經濟思想研究中心，生態環境部成立習近平生態文明思想研究中心。