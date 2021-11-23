北京長城新發現：考古人員發掘出土邊長城「敵台包磚」實物

據文獻記載，北京土邊長城的敵台（城牆上用於防禦敵人的樓台）雖然主體是夯土結構，但土墩外面也有包磚，但北京一直以來沒有發現這種包磚的敵台存在。

近日，考古人員在北京延慶區的土邊長城發現敵台底部外立面包砌有條石和磚，北京的土邊長城敵台土墩包磚終於有了考古證據。



《北京日報》報道指，今年延慶區啟動了延慶208—210號敵台搶險加固工程，考古人員在施工前先進行考古工作。在清理出210號敵台的地基後，考古人員驚喜地發現，敵台底部外立面包砌有條石和磚。

報道指，210號敵台的現存土墩東西長12米，南北寬9.3米，高約6.3米，上窄下寬。其中，土墩的實心是夯土結構。在夯土外圍，基座的第一層是條石，再往上砌的是灰磚。

周圍的土層裡能看到很多殘磚，也許是坍塌下來的，也許是曾經有人扒磚回家蓋房子砌牆，拿走整磚後把殘磚丟棄在一邊。現場土墩基座外露部分能看到很多白色的石灰痕跡，這是當年砌築磚牆的證據。

北京市文物研究所研究員、長城專家尚珩表示，這次考古挖掘還為土邊長城先修敵台還是先修邊牆找到了答案，「通過考古挖掘我們發現，這個敵台是先修的，它旁邊的城牆是後修的」。

考古人員又在210號敵台南側挖出一個「鼎建碑」，碑身完整，字跡清晰。鼎建碑是長城修建工程竣工驗收時立的碑，主要刻著工程相關的各級責任人，一旦後期出現質素問題可追溯。碑文上記載，這個敵台土墩包磚工程是萬曆二年（1574年）實施的，這為長城斷代提供了科學依據。