量子計算機「九章」實驗室漏水　5中科大學生及時處置獲重獎12萬

據中國科學技術大學消息，合肥微尺度物質科學國家研究中心周三（24日）對及時發現並處置實驗室漏水的5名學生重獎12萬元（人民幣．下同）。



通報稱，周日（21日）凌晨約2時許，量子計算機「九章」實驗室發生漏水，不過5名學生及時處置下，得以避免至少2400萬元財產損失和可能造成的「九章三號」的研發延誤。經研究，合肥微尺度物質科學國家研究中心決定給予5名學生共計稅後12萬元的獎勵。

合肥微尺度物質科學國家研究中心的通報。（央視新聞客戶端）

量子計算機原型機「九章」由中國科學院研製，於去年12月4日宣布面世，被稱為中國「里程碑式的突破」。據中國科學院介紹，上述量子電腦系統處理高斯玻色取樣的速度，較目前最快的超級電腦快一百萬億倍（「九章」一分鐘完成的任務，超級電腦需要一億年）。等效地，其速度比去年Google發布的53個超導比特量子電腦原型機「懸鈴木」快一百億倍。

不過這一說法受到帶領「懸鈴木」計算機研發團隊的美國加州大學教授馬天尼斯（John Martinis）的懷疑，「你必須十分謹慎地對這部計算機進行分析，看這個結論是否真正正確」。他又指，「九章」的另一個明顯劣勢在於它不是一個可程式化（programmable）意義上的計算機。