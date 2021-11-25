新冠肺炎｜上海增3本土病例　跨省團遊及「機票+酒店」業務暫停

上海市衛生健康委周四（25日）通報，當地新增3宗新冠肺炎本土確診病例。同日，為貫徹落實疫情防控工作有關要求，進一步做好全市文化和旅遊行業新冠肺炎疫情防控工作，上海市文化和旅遊局發布通知，指當地暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。



通知向各區文化和旅遊局，各旅行社、在線旅遊企業提到三點，一是切實做好外防輸入和防擴散工作，各區文化和旅遊局要嚴格做好轄區內旅行社外防輸入工作，不得經營出入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，不得以任何形式搞變通。旅行社及在線旅遊企業要暫停經營旅遊專列業務，嚴格控制旅遊團隊規模。

二是嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，各旅行社及在線旅遊企業即日起暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，待本市全部為低風險地區後，可恢復經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務（但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不得組織中高風險地區遊客外出旅遊）。

最後是嚴格落實省內游疫情防控措施，旅行社及在線旅遊企業要嚴格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，從嚴從緊、從細從實做好遊客招徠、組織、接待等環節的疫情防控工作，嚴格控制旅遊團隊規模。各區文化和旅遊局並要指導轄區內旅行社及在線旅遊企業依法妥善處理遊客行程調整和退團退費事宜，另要加強在途團隊遊客疫情防控，強化遊客健康監測和安全管理等。

周四晚，上海召開疫情防控發布會。（新民晚報）

而據上海市衛生健康委通報，截至周四下午5時，當地新增3宗新冠肺炎本土確診病例，其為朋友關係，在本月19至21日曾先後至江蘇蘇州共同遊玩，有較長時間密切接觸史，有明確流行病學關聯。至於是否與國內有關疫情關聯，當局還在深入開展流行病學調查、溯源等工作。目前病例均已轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療，病情穩定。

對於新病例，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，如果沒有及時發現，那麼防疫難度與防疫範圍都會更大，故將來公眾有旅遊等活動之後出現發熱或流感樣症狀時，要立即就診並做核酸檢測。此外，經上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，浦東新區花木街道錦繡路1650弄香梅花園一期小區、浦東新區三林鎮海陽路1080弄香樟苑小區和青浦區趙巷鎮業文路189弄西郊錦廬小區被列為中風險地區，其他區域風險等級則不變。