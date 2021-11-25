新冠肺炎｜研究顯示：患者出院近1年後仍有呼吸急促等問題

周二（23日），中國《醫學前沿》期刊刊登了一篇華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院（簡稱武漢協和醫院）團隊發表的論文。研究發現，即便是非重症患者，在確診新冠近1年後仍有呼吸急促等問題。



研究發現，即便是非重症患者，在確診新冠近1年後，依舊存在多系統問題，如睡眠困難、呼吸急促、乏力和關節疼痛等身體症狀，以及焦慮、抑鬱等心理問題。其中，56.7%非重症患者表現出了肺部CT異常，包括磨玻璃樣混濁，支氣管擴張，結節，以及纖維化等。

而肝腎功能方面，少數出院患者肝腎功能存在異常，如轉氨酶（ALT）、肌酐值等。但是，由於沒有感染前的肝腎功能檢查結果，不能完全將肝腎功能異常歸因於新冠肺炎，仍需要進行長期的隨訪研究。

最後，文章總結稱，即使是非重症病例，出院患者在確診新冠肺炎後近1年，仍會出現多系統問題，需要更進一步的調查研究。

出院患者在確診新冠肺炎後近1年，仍會出現多系統問題。（中新社）

英國廣播公司（BBC）一篇文章也指出，新冠長期後遺症不僅讓重症病人需要更長時間康復，而且即使是輕症患者也可能會遇到持久而嚴重的健康問題。

國際著名學術期刊《自然》期刊8月曾刊登了一篇名為《超過50種新冠長期影響：一項系統性回顧》的研究。這項美國和墨西哥團隊的研究顯示，80%的感染患者出現了一個或多個長期症狀，一共出現了55種可能的後遺症。其中，最常見的症狀是疲勞（58%），頭痛（44%）、注意力障礙（27%）、脱髮（25%）、呼吸困難（24%）、嗅覺失靈（21%）、咳嗽（19%）等。肺部CT異常也很常見，35%的患者在首次肺部CT掃描60至100天后，肺部CT顯示仍有異常。此外，還有約10%的出院患者出現了胸痛、噁心、記憶喪失、耳鳴等症狀。

對於新冠可能帶來的後遺症，今年5月13日，中國衛健委、民政部等4部門聯合制定了《新冠肺炎出院患者主要功能障礙康復治療方案》，對呼吸功能、心臟功能、軀體功能、心理功能以及日常生活活動能力障礙的主要表現、評估方法和康復訓練方法進行了規範。