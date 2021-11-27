轟6K繞台「逛自家院子」　央視宣傳片見「準戰略轟炸機」夜訓畫面

11月26日，官方央視播放了轟-6K夜訓畫面。畫面顯示，轟-6K飛行員在夜間檢查、夜間操作、夜間飛行以及精準打擊目標等方面做了着重訓練。

轟-6K被稱為「準戰略轟炸機」，近來頻繁現身公眾視野。在此前，中國空軍曾發布宣傳片《用航跡丈量祖國大好河山》，其中轟-6K以繞台灣巡航如同「逛自家院子」的比喻最。



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轟-6K是轟-6的深度改進型號，從早期的中型轟炸機被升級為如今的戰略轟炸機。轟-6K首次在2007年曝光，全身獲得重新設計，機首安裝大型雷達，駕駛艙實現「玻璃座艙化」，更新電子設備，佈置彈射逃生系統，改用俄製D30-KP-2發動機，機翼下共有6個掛點。

轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。近來，轟-6K的身影不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，成為中國實施戰略威懾的最強轟炸機。但該機整體性能仍不及美軍的B-52H、B-1B、B-2A等戰略轟炸機。

目前，中國在轟-6基礎上改進的轟炸機信號包括轟-6A、轟-6甲、轟-6乙、轟-6D反艦型、轟-6E、轟-6F、轟-6G、轟-6H、轟-6I、轟-6J、轟-6K、轟-6L、轟-6M、轟-6N，以及轟油-6加油機。