疑轟20模型於解放軍最新宣傳片出鏡　屬四發隱形轟炸機可攜核彈頭

解放軍空軍近日發布最新宣傳片，殲-20戰鬥機及運-20運輸機出鏡。同時，宣傳片中疑出現轟-20轟炸機模型，引發關注。



解放軍空軍官方微博賬號「空軍在線」周二 （9日）發布最新宣傳片《天空之上》，片裏的一個故事中，飛行員的女兒將一架飛機的比例模型裝入快遞箱，作為禮物送給在外地執行任務的父親。該飛機模型塗有灰色底漆，機身背面有解放軍空軍標誌。

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該機型採用獨特的空氣動力學設計，沒有尾翼或垂直安定面，主翼似乎集成在機身後部，使飛機採用混合翼身設計，接近飛翼設計。機身上側看不到明顯的進氣口，片中的兩個角度也無法識別發動機噴嘴。此外，它也沒有透明座艙罩。

觀察家指出，由這看來，它的機動性能可能並不出色，因此比較可能是轟炸機，而不是戰機。至於看不出座艙罩，則讓人無法確定，它究竟是載人機還是無人機。另外，由於它是模型，因此看不出尺寸。

而禮物在送出後，父親用畫筆為模型著了色，當父女透過手機通話時，爸爸問，這飛機模型是不是女兒送的，但女兒卻回答，「不對，顏色都不對」，而父親則說，「那是因為房間光線不好」。

軍方公布的轟-20的消息（請點擊大圖瀏覽）：

許多軍迷推測，這可能是傳聞已久的轟-20轟炸機，但要求匿名的中方軍事航空專家強調不必過度解讀。

對於轟-20性能，此前有專家指出，轟-20是一種四發隱形轟炸機，其可攜帶核彈頭及常規彈頭，亦即其可進行核打擊及常規打擊。其若攜帶長劍-10K空射巡航導彈，射程可達數千公里。

英國《簡氏防務周刊》戰機專家與亞太分析師格雷瓦特（Jon Grevatt）認為，轟-20把隱形與長航程置於速度之上，那意味着它具備的戰略優勢在於，它能像所有的戰略轟炸機一樣，進行遠距離打擊，其到攻擊第二島鏈，甚至更遠的目標。