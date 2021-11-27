河南中學集體食物中毒　校長痛哭稱不能換送餐公司：教育局招標的

河南新鄉封丘縣一間中學日前爆發集體食物中毒，全校學生吃過營養午餐後，有30多人嘔吐、腹瀉，需要送院救治。

校長事後受訪時掩臉痛哭，稱上周才開始與涉事送餐公司合作，更直言不能換，「因為這是教育局招標的。」

封丘縣政府在周六（27日）通報最新情況，初步判定是一宗食源性疾病事件，又提到3名負有監管責任縣教體局及縣市場監管局領導被立案審查調查，亦會對採購項目招投標過程和涉事企業經營行為進行深入調查。



事發在11月23日下午，在吃過學校的營養午餐後，封丘縣趙崗鎮戚城中學有30多名學生出現嘔吐、腹瀉症狀，其中一名學生更稱飯菜「豆腐有點餿，燴菜有點腥」。面對採訪，王校長長嘆一聲開始掩面痛哭，他哽咽稱，前段時間教育局通過招標後，送餐公司才變成了現在這間，從11月15日開始為學校配送午餐，沒想到隨後就出事。

對於有數十名家長聚集學校門口，叫嚷要求不再讓該公司配送營養午餐，王校長稱實際上至今仍一直持續配送，「唉，我想叫學生吃點好點，不行，因為這是教育招標的。」

校長掩臉痛哭稱不能更換涉事送餐公司，「因為這是教育局招標的。」（影片截圖）

事件引起社會關注，縣政府在周五（26日）通報稱已成立聯合調查組，提出多項措施，其中包括涉事北京志宏餐飲公司立即停止供餐，待情況查明後再做處理。

另一方面，據內地傳媒報道，上述提到的招標是指縣教育體育局早前推出的封丘縣農村義務教育學生營養改善計劃午餐採購項目，供餐標準是價格每人每天「X+4元」，X為學生自願承擔數額，4元為財政資金。供餐天數每年約200天，預算金額3年為83392800元。

招標文件顯示，招標共劃分11個標段，均為午餐正餐，各預算從170多萬元至1000多萬不等。涉事北京志宏恆達商貿有限公司中標第4標段，中心校包括戚城及趙崗地區的義務教育階段學校，兩個區域總計覆蓋24間學校，標段人數3927人。值得一提是，中標結果公布後，曾有另一間公司對招標進行投訴，不過被縣財政局調查後駁回，理由是投訴事項不符合質疑投訴條件、缺乏事實依據或超出質疑期限等。

對於有學校出現集體食物中毒，北京志宏恆達商貿有限公司一名工作人員回應稱公司為約近4000人供餐，都是由同一個食堂製作，目前只有該校出現異常情況。公司已經報警求助，正在等待調查結果。