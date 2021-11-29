睇波太激動?　南京財大講師被籃球員舉報辱華遭調職降級

中國內地知名籃球員郭艾倫近日發文，質疑南京財經大學講師馮濟海侮辱中國歷史。有網友稱，馮濟海疑似利用社交媒體發表侮辱遼寧男籃的言論，甚至用「九一八事變」來侮辱同胞。

南京財經大學11月28日回應指出，經調查馮濟海以微博回覆留言方式發布錯誤言論屬實，構成違反政治紀律和師德失範行為，給予調職降級處分，並要求他在微博公開道歉。



據遼寧球迷透露，自2014年以來，馮濟海以「我是你溝哥」的帳號在微博等公共平台，長期辱罵遼寧、遼寧球員、遼寧球迷，甚至拿日本侵華的「九一八事變」辱華。根據網友截圖，馮濟海曾表示，小日本在九一八事變為什麼不屠多點東北人，「把我遼（指遼寧球隊）這些猥褻鐵汁的小祖宗都屠了呢？」也曾提疫情怎麼沒把「我遼」滅掉。

近日現效力於遼寧飛豹俱樂部的籃球員郭艾倫在微博發文質疑，「這個馮濟海？是大學教授？這是人幹的事？這種侮辱中國歷史的人居然能當教授？我不禁對這所學校的同學有這樣的老師感到悲哀！」並希望校方回應。

南京財經大學11月28日晚宣佈調查結果，通報稱，有網民反映我校新聞學院教師馮濟海在其新浪微博個人賬號上有錯誤言論。學校接到舉報後，高度重視，及時啟動調查程序。經查，馮濟海以微博回覆留言方式發布錯誤言論屬實，構成違反政治紀律和師德失範行為。

南京財大責令馮濟海作出深刻檢討，並就其錯誤言論在新浪微博平台公開道歉。給予馮濟海「黨內」嚴重警告處分。調離教師崗位，降低崗位等級的行政處分。

處分結果公布後，有內地網民表示，馮濟海早在2013年就在虎撲論壇污名化遼寧人，網友稱，「罵了遼寧人8年，到今年還在開口閉口九一八，這麼可以刑拘坐牢的惡劣行為，就換來一個處分太輕了。」亦有網民提到這不僅僅是罵球隊的問題，更是傷害了遼寧同胞的感情，也涉嫌地域歧視。