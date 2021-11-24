繼Dior攝影作後陳漫過往言論再惹議　網民：以辱華賺錢如發國難財

內地攝影師陳漫為國際奢侈品品牌Dior展覽拍攝的照片，被質疑「醜化中國人形象」，其本人隨後發文致歉。然而，陳漫此前受訪的一些言論，近日再度引發爭議。



周二（23日），陳漫在微博發文稱，自己是一個土生土長的中國人，深深地熱愛着祖國。這些天認真看了儘可能多的每一條指正，看到了大家對「少先隊員」組圖等等過往作品的批評。她指自己深深反思，為當時的稚拙無知而自責。

陳漫表示，因自己早期藝術觀尚未成型，參加展覽時對策展概念也不甚了解，使得當時的作品欠缺思考。尤其是2008年錯誤使用「少先隊員」為標題的一組圖片，對少先隊組織造成了不好的影響。

但隨後網友曝光陳漫此前接受採訪時的言論。相關截圖顯示，在被問到「如何看待藝術商業化」這一問題時，陳漫回應稱，「現在沒有所謂純粹的藝術家，藝術家也可以挺商業的，商業的最大特點無非就是複製，這個世界需要什麼我就給什麼。如果客户給我寬鬆的發揮空間當然好，如果不能，我也會妥協。」

陳漫表示，「我的目的是為了賺錢，用這些錢，才可以去幹那些『純粹』的事情，實現理想。」

對此，網友諷刺稱，「翻譯一下，就是只要能賺錢，啥都能幹」。還有網友表示，「以辱華的方式賺錢，跟發國難財的有什麼區別？」