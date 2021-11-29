Omicron｜康希諾宣布已開始研發疫苗　稱具技術優勢有信心

變種病毒Omicron來勢洶洶，對疫苗的影響備受關注。中國的疫苗研製商康希諾生物周日（28日）宣布，對Omicron變異株高度關注，目前正在收集和分析相關的資訊。



據悉，康希諾生物已開始針對新突變株開展疫苗研發，相關人士表示：「鑑於康希諾生物腺病毒載體技術平台和mRNA技術平台的優勢，一旦發現現有疫苗保護性下降，康希諾有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。」

據此前報道，科興公司27日曾表示，對Omicron變異株相關消息高度關注，已啟動通過全球合作夥伴網絡積極收集並獲取新變異株相關資訊及樣本，將盡快開展評估和研究以了解變異株對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變異株疫苗的必要性。

11月26日，世衛將新冠病毒變異株B.1.1.529以希臘字母「Omicron」命名，並正式將其列為「需要關注」的新冠病毒變異株。初步研究表明，Omicron變異株導致人體再次感染病毒的風險增加。

外界普遍擔心，該變異株或繼德爾塔毒株後引發新一波凶猛疫情，影響新冠疫苗接種成效。世衛組織11月26日則強調，依據科學家對新毒株基因序列的研究情況，「需要幾個星期了解這一變種對任何在研疫苗的影響」。

而BioNTech、莫德納、強生、阿斯利康、諾瓦瓦克斯等海外疫苗研發企業，在11月26日曾先後表示，正在研究新變異毒株對疫苗的影響，部分廠商已經開始着手應對。