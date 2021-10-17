新冠疫苗｜康希諾：2劑滅活加1劑吸入式　中和抗體最高升300倍

康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體「Ad5-nCoV」，商品名為克威莎），該疫苗的吸入式款式為全球首款吸入式新冠疫苗，備受關注。

康希諾生物首席科學官朱濤15日（上周五）分享了克威莎吸入劑型的最新臨床研究進展，指接種2劑滅活疫苗後6個月，序貫加強1劑克威莎吸入劑型，中和抗體水平相比加強之前升高250-300倍；若同源加強1劑滅活疫苗，中和抗體水平相比加強前升高30倍。



朱濤又指，以吸入型腺病毒載體新冠疫苗進行異源序貫加強，相較第三針滅活疫苗加強更有優勢。以吸入式序貫接種可誘導極高水平的IgG抗體和細胞免疫反應，以吸入式加強的抗體升高倍數，約是以一劑滅活疫苗加強的7-8倍。另外，吸入序貫免疫可獲得針對原型株、Alpha、Beta、Gamma、Delta株的高效中和抗體。

此外，根據中國食品藥品檢定研究院發布的異源序貫加強動物實驗結果，腺病毒載體疫苗序貫加強優勢明顯。數據顯示，接種兩針次滅活新冠疫苗後，用不同疫苗加強免疫，腺病毒載體疫苗加強效果最好，mRNA疫苗效果接近腺病毒載體，滅活或者亞單位疫苗加強顯著低於腺病毒和mRNA疫苗，其中和抗體水平差異接近10倍。