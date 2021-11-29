新冠肺炎｜內地增41宗確診　蒙黑兩省本土疫情復燃官媒指形勢嚴峻

內地本土疫情有復燃態勢，周日（28日）新增41宗確診個案，包括21宗本土個案（內蒙古20宗，黑龍江1宗）和20宗境外輸入個案。另新增22宗無症狀感染者，當中本土個案4宗（雲南2宗，內蒙古1宗，黑龍江1宗），境外輸入個案18宗。

官媒央視網評論指，國內多地散發疫情形成疊加，疫情形勢再次嚴峻。



據國家衛健委，本土確診個案包括內蒙古呼倫貝爾市20宗，雲南德宏傣族景頗族自治州1宗。本土無症狀感染者則包括雲南德宏傣族景頗族自治州2宗，內蒙古呼倫貝爾市1宗及黑龍江齊齊哈爾市1宗。

2021年11月28日，滿洲里市疫情指揮部舉行記者會。（新華社）

就內蒙古此次疫情的可能源頭，據央視上周六（27日）報道，當日滿洲里市在「應檢盡檢」人員核酸檢測過程中，主動篩查出3宗新冠病毒核酸檢測陽性人員，其中2人為裝卸工人，另外一人為一間公司的木材加工工人。滿洲里市疫情防控指揮部發布公告，從28日上午8時開始，對滿洲里市區內所有居民開展全員核酸檢測。

據《滿洲里日報》，在27日，該市已對所有離開滿洲里市的公路卡口進行嚴格管控，除生活保障車輛由市疫情防控工作指揮部批准後出入外，所有人員、車輛禁止離開。

而在黑龍江，此次發現的1宗無症狀感染者，是周日（28日）上午8時20分於齊齊哈爾訥河市發現。這是自11月16日黑河市確診病例「零新增」之後，黑龍江再次出現的一輪本土疫情。

官媒：多地散發疫情疊加 疫情形勢再次嚴峻

官媒《央視網》指，此次黑龍江疫情與國內多地散發疫情形成疊加，疫情形勢再次嚴峻。黑龍江省部分地市發出風險提示，要求進出市域者須持48小時內核酸檢測陰性證明。

例如，訥河市六合鎮太和村已被確定為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」；訥河市六合鎮為管控區，實行「人不出區、嚴禁聚集」；訥河市其他地區為防範區，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。齊齊哈爾要求其他縣區居民「少流動、不聚集」，非必要不離齊，出入市域人員均須提供48小時核酸檢測陰性報告。

牡丹江要求市民堅持非必要不離牡，確需離牡的提前向所在社區和單位雙報備，進出人員須持48小時內核酸檢測陰性報告，抵（返）牡人員如無檢測報告，需進行落地核酸檢測。大慶市、大興安嶺地區、雙鴨山市、鶴崗市、綏化市也均要求抵（返）人員需持48小時內核酸檢測陰性證明。