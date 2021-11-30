金雞獎｜內地網民恥笑入圍名單　稱會與「金掃帚」爛片獎名單撞車

近年由於大陸封殺台灣金馬獎、金雞獎「撞期」金馬等事件，金雞獎提名名單獲內地網民熱烈關注，然而今年的入圍名單公布後，微博上掀起了一陣嘲諷聲浪。金雞獎也被拿來與內地專門評比最差電影的「金掃帚」獎相提並論，一同登上熱搜。



綜合內地傳媒報道及網民熱議，金雞獎入圍名單中，《中國醫生》、《守島人》、《我和我的家鄉》、《我的姐姐》、《革命者》、《懸崖之上》入圍最佳故事片。《中國醫生》、《守島人》、《革命者》皆是中國共產黨成立100周年的獻禮片；《我和我的家鄉》於2020年十一國慶日上映，是展現中國全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰成果的獻禮片。

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今年金雞獎最佳男主角入圍的則有《懸崖之上》于和偉、《懸崖之上》張譯、《守島人》劉燁、《送你一朵小紅花》易烊千璽、《我的父親焦裕祿》郭曉東。最佳女主角入圍則有《送你一朵小紅花》劉浩存、《再見吧！少年》劉敏濤、《你好，李煥英》張小專、《我的姐姐》張子楓。

金雞獎入圍名單上不乏以愛國為主題的高票房電影，但如此名單開出後，微博網民似乎不太滿意，甚至將金雞獎比喻為選爛片的「金掃帚獎」，還因此登上熱搜。微博網民反問：「評委今年沒看幾部電影吧？」。而在金雞獎公布名單之時，「金掃帚」獎的創辦人程青松更在微博發布「呵呵」兩字，引人聯想，有網民就指若是金雞入圍名單與金掃帚撞車，便十分尷尬了。

網民質問：「可以好好弄的獎，為什麼要搞臭？」。有人則以戲謔的口吻寫道：「今年的最佳演員提名被大家質疑，大家紛紛表示金雞獎搶了金掃帚獎的活。」更有人放了重話：「中國電影倒退20年。」主辦單位則強調，今年新增的「最佳外語片」，《爸爸可否不要老》、《木偶奇遇記》（Pinocchio）等獲提名。